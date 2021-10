I segni dello zodiaco veramente snob: ecco chi ha la puzza sotto il naso!

Sappiamo bene che è bastato dire “puzza sotto il naso” per farti venire in mente quella persona. Scopriamo chi sono i cinque segni zodiacali snob: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo! (Ehi, non è che sei tra loro, vero?)

A tutti sarà capitato, prima o poi, di incontrare una persona snob.

Magari si trattava di qualcuno di famoso o di presunto tale (o, peggio ancora, qualcuno che si sente tale) oppure di una persona mai vista prima.

Forse è qualcuno che è entrato nel luogo dove lavorate e ha scelto di trattare tutti come pezze da piedi oppure è qualcuno dal quale proprio non vi aspettavate un simile comportamento.

Insomma: poco importa (più o meno, ovviamente) chi sia lo snob della vostra vita o che cosa sia successo.

Controlliamo quali sono i cinque segni dello zodiaco più snob tra tutti per fare in modo che… il problema non si ripeta!

I segni zodiacali più snob: ecco la classifica di oggi dei segni dell’oroscopo

Ci sono persone, poco importa quale sia il motivo, che hanno veramente una gran puzza sotto il naso.

Come? Non capisci che cosa intendiamo? Ah ma semplicemente che si tratta delle persone più snob che potresti mai incontrare: hanno sempre il naso arricciato, per un motivo letterale o figurato!

Al mondo, infatti, esistono tantissime persone che si sentono di “meritare” un trattamento diverso dagli altri.

Ci sono i bulletti del liceo, quelli che avevano sempre le scarpe di marca e cercavano di guardare gli altri dall’alto in basso, e poi più tardi gli snob sul lavoro o che cercano in ogni maniera di farti sentire inadeguato nella vita di tutti i giorni.

Non possiamo di certo dire che gli snob ci siano simpatici: non sarebbe assolutamente veritiero!

Quello che possiamo dire, però, è che l’oroscopo può aiutarci ad indovinare e scoprire quali siano i segni zodiacali più snob di tutto l’oroscopo.

Che ne dici: non ti sembra una fantastica opportunità per evitare di avere a che fare con altri snob?

Cancro: quinto posto

Anche se non si può di certo dire che i Cancro siano proprio il paradigma degli snob, troviamo tutti i nati sotto questo segno al quinto posto della nostra classifica.

Ma perché?

Ah, forse e semplicemente perché il Cancro è uno di quei segni che non si preoccupa veramente mai di tenere per sé il proprio giudizio ed il proprio modo di pensare!

Il motivo è che i Cancro possono essere veramente snob. Quando sentono che la situazione o che gli altri che li circondano non sono al loro livello, finiscono per diventare veramente sgradevoli.

Niente di male nel sapere quello che ci piace: ma se, come fa il Cancro, quando non piace agli altri diventate sgradevoli allora c’è proprio la possibilità che siate semplicemente snob!

Vergine: quarto posto

I nati sotto il segno della Vergine snob? La risposta è ovviamente sì: chi c’è più snob di loro?

(Beh, ovviamente qualcuno sì visto che sono solo al quarto posto della nostra classifica di oggi!).

La Vergine è un segno per il quale l’apparenza è tutto: non può quindi veramente sopportare o avere a che fare con persone che non siano (o non sembrino) veramente fantastiche!

Tra look da creare e il tempo speso vantarsi sul proprio lavoro o sui propri risultati, la Vergine non ha veramente spazio per “gli altri” al di sotto del suo livello. Una vera snob, non credete?

Capricorno: terzo posto

Anche i nati sotto il segno del Capricorno sono persone decisamente snob, c’è poco da fare. Capacissimi di comportarsi bene con le persone che vogliono impressionare e, nello stesso tempo e a parità di situazione, invece malissimo con le persone di cui poco gli importa, i Capricorno sono veramente snob quando si tratta di rapporti interpersonali.

Per quanto siano persone che non si spaventano all’idea di provare tutto e che non si fanno problemi di fronte alle nuove esperienze, i Capricorno sono estremamente snob quando parliamo di sentimenti o di relazioni.

Per il Capricorno non esistono relazioni se non con persone che stimano profondamente: tutto gli altri, il Capricorno decide di trattarli veramente come pezze da piedi.

Se ha voglia di ridere e di scherzare tutto bene ma se non è in quella modalità, apriti cielo. Meglio non rivolgergli neanche la parola!

Bilancia: secondo posto

Anche per i nati sotto il segno della Bilancia non è facile parlare con le “persone comuni“. Eh sì, la Bilancia crede veramente di far parte di una vera e propria categoria di persone fuori dal comune, speciali e veramente troppo interessanti per poter parlare con tutti!

La Bilancia è uno di quei segni che non si fa problemi ad arricciare il naso (letteralmente e figurativamente) di fronte agli altri.

Anzi! I nati sotto il segno della Bilancia rischiano spesso e volentieri di diventare veramente maleducati a forza di seguire il loro essere snob.

Se qualcuno afferma di apprezzare i fumetti, i nati sotto il segno della Bilancia non possono fare a meno di guardarli dall’alto in basso: si chiamano graphic novel e non fumetti!

Se, invece, per caso qualcuno nomina un film la Bilancia sbuffa ed alza gli occhi al cielo: ma come, non sapete che è molto meglio il libro?

Insomma, la Bilancia non può veramente fare a meno di mettersi in mostra, buttare giù gli altri ed i loro sforzi giudicandoli a non finire e cercando in ogni maniera di ostentare la sua incredibile bravura, intelligenza, bellezza e chi più ne ha più ne metta.

Non vi sembra un atteggiamento da veri snob?

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più snob dell’oroscopo

Chi poteva esserci al primo posto della nostra classifica se non il Leone?

Cari Leone, sapete benissimo di essere snob: non provateci neanche a fare finta di niente e, per l’appunto, non arricciate il naso di fronte a questo primo posto.

Si tratta comunque di un riconoscimento, non trovate?

Il Leone è un segno che pensa veramente di essere il più forte, il più bello, il più simpatico ed il più intelligente di tutti.

Di certo, infatti, il Leone non si abbassa a fare lavori umili (come? Ne esistono oppure ogni lavoro ha una sua dignità?), a parlare con le persone che non sono cool o anche solo ascoltare musica che sia “sciocca” per divertimento.

Non scherziamo! Il Leone balla solo musica riprodotta da un vinile, possibilmente di una band sconosciuta della Lapponia, di cui solo lui ha saputo apprezzare il sound.

Potremmo continuare a fare mille altri esempi ma ci siamo già capiti: i Leone sono veramente snob!

Purtroppo per il Leone, spesso e volentieri il suo essere snob è semplicemente un modo per nascondere un difetto molto più grave.

A forza di preoccuparsi solo di avere il paio di scarpe più nuovo e costoso, di sentire la musica più esclusiva e di mangiare i cibi più raffinati, il Leone si scorda di dover sviluppare una personalità! Alla fine, gli unici tratti caratteriali che gli rimangono molto spesso sono la rabbia e… proprio il fatto di essere snob!