Ricordate Simona Tagli? Vita nuova lontana dalla tv

Ricordate Simona Tagli? La showgirl è stata una delle più amate dal pubblico: da qualche anno, però, ha cambiato vita. Ecco cosa fa oggi.

Bellissima, con un fisico prorompente e un carattere allegro e vivace, Simona Tagli è stata una delle showgirl più importanti della televisione italiana. Nel corso degli anni ha lavorato in tante trasmissioni di successo affiancando Gigi Sabani nel celebre gioco del Cruciverbone.

Tanti i programma di successo in cui ha lavorato la Tagli. Tra i più noti si ricordano Piacere Rai 1, Il grande gioco dell’oca, Pole Position. Da qualche anno, però, Simona Tagli si è allontanata dalla televisione cambiando radicalmente vita.

Simona Tagli oggi: la nuova vita dopo il successo in tv

Dopo aver partecipato ne 2006 all’Isola dei famosi come concorrente, Simona Tagli ha rilasciato qualche intervista preferendo avviare un’attività totalmente diversa rispetto a quella che le ha permesso di entrare nelle case degli italiani.

Oggi, la Tagli ha aperto un negozio di parrucchiere. “Ho un nuovo lavoro. Dopo sei anni dalla nascita della mia bimba ho pensato di aprire un parrucchiere per mamme e bambini. Ho ripreso un marchio degli anni Settanta, La vispa teresa, l’ho depositato insieme agli arredi, particolari nel loro genere. Mi occupo di bambini. Mettere le mani in testa alle persone è un momento molto particolare, si può trasmettere amore”, ha raccontato la showgirl a Le amiche del sabato qualche tempo fa come riporta Today.

Simona, poi, ha partecipato diverse volte alle trasmissioni di Barbara D’Urso raccontando la sua nuova vita e ribadendo più volte di non sentire la mancanza della televisione. “Assolutamente non mi manca la tv, non si può essere onnipresenti. Tutto ciò che non succede in dieci anni può succedere sempre in dieci minuti”, raccontava ancora.