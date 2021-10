App per segnare e tenere conto delle serie TV viste

By

Ci sono App che ci permettono di tenere conto delle serie TV e degli episodi visti. Un promemoria per rendere le nostre vite più semplici. Ecco quali sono le tre migliori.

Ami guardare film e serie TV? Hai problemi con il ricordare il numero di episodi o di stagioni viste? Non ti preoccupare! Oggi ti parleremo di alcune App semplici ed intuitive che ti potranno tornare utile per tenere il conto delle serie TV che hai guardato (o che vorrai guardare).

Inoltre queste app ti permettono di sapere quanto tempo hai passato a guardare serie, quali nuovi episodi sono stati caricati e quali nuove serie stanno per uscire.

Tre app per segnare le Serie TV già viste e da vedere

Iniziamo quest’articolo di App&Tecnologia illustrandovi come sia semplice tenere il conto degli episodi da vedere su tutte le piattaforme di streaming che conosciamo: Netflix, Amazon Prime Video, RaiPlay, Disney+, Sky, Apple+.

Sui nostri store (App Store per iOS e Play Store per Android) esistono una sfilza di applicazioni da scaricare, ottimizzate in modo da darci la possibilità di tenere sott’occhio le nuove uscite e il numero degli episodi visti. Per questo motivo, oggi vi parleremo di applicazioni gratuite tra le più utilizzate e apprezzate e con una chicca tutta Italiana.

TV Time

Tra le più scaricate e più popolari, non possiamo non iniziare questo viaggio nelle app per segnare serie TV che con TV Time.

TV Time, oltre ad essere la più popolare e famosa haa preso piede rapidamente tra gli appassionati di serie tv in quanto non solo dà la possibilità di tenere il conto degli episodi visti, ma è anche una fenomenale app di intrattenimento. Oltre a offrire numerosi quiz per passare il tempo e sfidarsi con gli amici sugli show più amati, Tv Time è un’applicazione che permette agli utenti di interagire e scambiarsi impressioni e feedback riguardo le ultime uscite.

Sbloccando la versione premium di Tv Time è inoltre possibile segnare i rewatch, in modo da poter scoprire effettivamente quanto tempo abbiamo passato a deliziarci con le nostre serie preferite. Per non parlare della miriade di bellissime foto delle scene che amiamo e di spezzoni dei singoli episodi consultati.

Oltre alle serie TV, TV Time ti permettere di tenere traccia dei film visti e che ti piacciono.

Tra le funzionalità puoi:

Monitorare, da un unico posto, quello che hai in visione

Costruire una libreria completa con quello che hai già visto

Creare una lista di episodi e film da vedere più tardi

Ricevere avvisi quando sono disponibili nuovi episodi e nuovi film

Scoprire dove guardare serie e film, su più piattaforme

Ricevere consigli personalizzati in base a quello che hai visto

Accompagnare il tuo voto con punteggi, emozioni e personaggi preferiti

Vedere quello dicono altri fan, senza spoiler

Approfondire i contenuti con quiz, sondaggi, articoli e podcast

Series Guide

Un’altra app molto valida che permette di segnare le serie TV, c’è Series Guide. Si tratta di un’app disponibile, attualmente, solo per dispositivi Android.

Con SeriesGuide, puoi trovare serie TV e film da guardare, tenere traccia dei tuoi episodi e film preferiti, ricevere notifiche sui prossimi episodi, salvarli e sincronizzarli su tutti i dispositivi. L’app è strutturata in varie sezioni:

Esplora. Trova nuove serie TV, le più popolari o simili a quelle che stai guardando. Esplora i film attualmente distribuiti al cinema, in digitale o su disco.

Trova nuove serie TV, le più popolari o simili a quelle che stai guardando. Esplora i film attualmente distribuiti al cinema, in digitale o su disco. Backup e sincronizzazione. Accedi a SeriesGuide Cloud per fare un backup e sincronizzare le tue serie TV, liste e film.

Accedi a SeriesGuide Cloud per fare un backup e sincronizzare le tue serie TV, liste e film. Integrato con Trakt. Collega il tuo account Trakt per accedere alla tua lista e aggiungere, valutare e commentare. Sincronizza gli episodi visti e i film tra le app e i mediacenter supportati da Trakt.

Anche in questo caso, con l’acquisto di un abbonamento si possono sbloccare nuove funzionalità, come widget delle liste, notifiche per i nuovi episodi.

Tv Tips

La terza app di cui vi voglio parlare oggi si chiama TV Tips ed è un prodotto tutto Made in Italy. Tv Tips è disponibile per iOS e Android e oltre a contiene un archivio di oltre 1000 serie TV. Ma il suo scopo principale è quello di offrirti una consulenza e segnalarti (sulla base delle serie TV che hai guardato) nuove serie TV.

Sull’app trovi numerosi strumenti e funzionalità:

il Magazine con recensioni, interviste e approfondimenti;

Consigli personalizzati con serie selezionate per l’utente;

Playlist tematiche per scoprire sempre titoli nuovi;

Match, un gioco divertentissimo per “mixare” due serie e scoprire la prossima simile da vedere;

Schede Serie, con informazioni su ogni serie e soprattutto con le indicazioni su quale piattaforma streaming trovarle;

la Watchlist che ti ricorda quali serie stai guardando in questo momento per non rimanere indietro con gli episodi.

L’app Tv Tips è ottima quando sei incerto su quale serie TV guardare, perché ti permette di scegliere con attenzione quale nuovo show iniziare inserendo le proprie serie TV preferite.