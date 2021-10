Test sulla colazione: sei più tipo da farla a casa o fuori?

Oggi vogliamo proporti il nostro test sulla colazione: sei più tipo da farla in casa o fuori? Scopriamo immediatamente chi sei davvero!

Pensavi davvero che le tue preferenze in materia di colazione non fossero oggetto di studio da parte di noi fini conoscitori della natura umana?

Va bene, va bene, tranquillo: stiamo scherzando. Poco ci importa (per ora) se fai colazione con il caffellatte o con il caffè filtrato, se scegli una miscela mista oppure usi solo chicchi di caffè purissimo brasiliano.

Vogliamo solo sapere dove fai più volentieri colazione al mattino: che ne dici, puoi condividere questa informazione con noi?

Test della colazione: dicci dove la fai e ti diremo anche chi sei veramente

Immagina di svegliarti di domenica mattina: non devi lavorare, sei a casa con il tuo partner o con il tuo animale preferito (o da solo, se preferisci) e hai un certo languorino.

È ora di fare colazione!

Solo l’idea ti fa veramente fremere dalla felicità: aah, il sapore del caffè (o dell’orzo, della spremuta, dello yoghurt o di qualsiasi cosa usi per svegliarti la mattina) e uno sfizio dolce (o salato) da mangiare!

Non vedevi veramente l’ora, vero?

Bene, adesso è arrivata l’ora di dirci dove vai per fare colazione: a letto o al bar?

Accendi il gas per la tua caffettiera oppure butti il partner giù dal letto, lo obblighi a mettersi le scarpe e via di corsa fino al bar dove potrai scegliere (mettendoci una vita) tra cornetti e pasticcini?

Non ci crederai ma la tua scelta svela veramente chi sei ed è forse ora di fare pace con te stesso.

Soprattutto se sei in coppia, è il caso che facciate entrambi questo test: i responsi potrebbero veramente aiutarvi!

Allora: pronto a scoprire che cosa vuol dire se vuoi fare colazione sotto le lenzuola o al bar?

colazione a letto: siamo sinceri. Che cosa c’è di meglio che fare colazione nel proprio letto? Certo, c’è chi potrebbe obiettare che briciole e macchie di caffè sono un pericolo neanche troppo lontano o che, a letto, si fatica non poco a mangiare e bere seduti per bene.

Tutte opzioni valide che, però, non ti tangono minimamente: per te, la colazione, si fa solo a casa e se possibile nel tepore delle proprie coperte.

Non vuoi vestirti, affrontare gli altri e, diciamoci la verità, spendere soldi prima ancora di aver aperto gli occhi. Per te, sgusciare fuori dal letto per preparare la caffettiera (se te la prepara qualcun altro ancora meglio) e sorbire la colazione tra le lenzuola è la gioia più grande della domenica!

Che cosa rivela questo di te? Ma semplicemente, te lo diciamo senza tanti giri di parole, che sei un vero introverso!

Niente di male in questo e, soprattutto, ricordati che questo non vuol dire che tu non sia molto socievole e con una parlantina sviluppata!

Semplicemente ami, più di ogni altra cosa, la tua comfort zone e faresti di tutto per non lasciarla mai. Questo è un esempio veramente letterale: qual comfort zone più comfort del tuo letto? Sei una persona che preferisce pochi legami ma saldi e profondi; non hai paura dell’intimità ma ti spaventa l’idea di dover sempre “compiacere” gli altri, fosse anche solo due chiacchiere di prima mattina con uno sconosciuto! Il tuo partner è come te?

colazione al bar: a sentir te, pare che la colazione a casa sia un crimine contro l’umanità. Ma come, sporcare tazzine e caffettiera, piatti e bicchieri per fare qualcosa che al bar ti viene data centomila volte meglio?

Senza contare che piatti e bicchieri, poi, li lavano loro: più meraviglioso di così!

La colazione al bar è uno dei tuoi pilastri mattutini: esci a fare un giretto, prendi aria e puoi scegliere ogni giorno di fare colazione con qualcosa di diverso.

Insomma: per te la colazione al bar è un must e guai a chi te la tocca! Dopo aver obbligato il tuo cane, il partner e i tuoi amici a vedervi al bar alle dieci del mattino, forse è meglio chiedersi che cosa dica questa tua scelta.

Ovviamente, sai già cosa stiamo per dirti: sei un vero estroverso!

Ti piace essere in mezzo agli altri, all’umanità. Ti diverte vedere persone nuove e situazioni, ascolti con piacere i discorsi degli altri oppure leggi le notizie sul giornale.

A dirla tutta, non vedi proprio l’ora di invecchiare e di diventare uno di quei vecchietti che passa le sue giornate al bar. Ti sentiresti finalmente realizzato!

Sei una persona che ha un vero e proprio interesse per gli altri: ti piace guardarli, ti piace sentirti parte di un organismo vivente e pulsante. Insomma, sai bene di essere una persona che ama godere della vita: la colazione al bar è solo il primo passo di una giornata sempre in giro!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.