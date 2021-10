Test del dipinto: la prima immagine che vedi rivela chi sei

Grazie a questo test del dipinto, analizzando la prima immagine che salta all’occhio, sarà possibile scoprire qualcosa di più sul proprio modo di essere.

Quando si parla di test psicologici, lo spirito d’osservazione è importante. Sono molti infatti i test che fanno uso di illustrazioni più o meno chiare al fine di capire la psicologia di una persona.

Dal come si interpreta una data immagine a ciò che si nota per primo tra tanti disegni, ogni piccolo particolare può dire molto sulla nostra personalità. E ciò rappresenta un modo sicuramente semplice ed immediato per analizzarsi e per conoscersi meglio.

Tra le altre cose, risolvere un test di questo tipo è anche un modo divertente per passare il tempo e per mettersi alla prova o paragonare il proprio risultato con quello di parenti e amici. Qualunque sia il motivo per cui si sceglie di farne uno, i test aiutano sempre a trovare una via più diretta verso se stessi.

Proprio come oggi che, grazie alla visione di un dipinto è possibile imparare qualcosa di più sul proprio conto. Per farlo occorre infatti osservare lo stesso ed individuare qual è la prima cosa che si vede. L’immagine che per prima colpisce la mente può infatti rivelare aspetti importanti sulla personalità.

Test del dipinto. Qual è la prima cosa che vedi? La risposta rivela chi sei

Per svolgere il test nel modo giusto è importante guardare l’immagine con la mente ben sgombra e non pensarci troppo. La prima cosa che si nota sarà quella che si dovrà poi controllare tra le soluzioni possibili.

1 – Il vaso con i fiori

Se la prima immagine che hai colto è quella del vaso con i fiori sei una persona analitica ed in grado di ragionare anche su cose che gli altri non prenderebbero mai in considerazione. Ciò nonostante, anche se sei spesso in grado di giungere per prima alle soluzioni corrette, sei anche sempre pronta a metterti in dubbio.

Forse da un lato si tratta di una cosa che vivi come un problema. Dall’altro, però, è anche ciò che ti consente di restare sempre sulla retta via, senza che gli altri o le situazioni possano influenzarti.

Istintiva quanto basta, sai sempre mantenere gli equilibri e per questo motivo sei portata a ruoli di comando. Cosa che gli altri ti lasciano fare ben volentieri, lieti di poter contare sulle tue capacità.

2 – Il volto di una donna

Vedere per prima cosa il volto di una donna, indica una mente molto intuitiva. Un aspetto che ti rende indubbiamente sicura dei tuoi mezzi e che ti spinge a fidarti di te stessa e di quanto ti suggerisce l’istinto.

E anche se spesso non sai spiegare come hai fatto ad arrivare ad una deduzione, i risultati sono così azzeccati da far sì che gli altri si fidino sempre di te e delle tue decisioni. Decisioni che prendi quasi sempre di pancia e che per questo si rivelano corrette.

Forse bisognosa di incentivare un po’ anche la tua parte razionale, sei sicuramente una persona in grado di ottenere sempre ciò che vuole e questo anche grazie alla forza di volontà che ti contraddistingue da sempre e che in parte è data anche alla tua capacità di ascoltarti.

3 – La mela

Hai notato come prima cosa la mela anche se è il soggetto meno in vista nel dipinto? Allora sei una persona in grado di bilanciarsi tra istinto e capacità intellettive. Dotata di una buona logica, riesci infatti a seguirla solo fin quando va di pari passi con le sensazioni che provi.

Sicura di te quanto basta per capire fin dove spingerti e come agire, sei indubbiamente una persona che sa affrontare situazioni di tutti i tipi e che lo fa sempre con la giusta determinazione.

Anche per questo sei da sempre in grado di vivere dei rapporti più che piacevoli con chi ti circonda. Sopratutto perché la tua determinazione nell’aiutare anche gli altri fa molto piacere alle tante persone che, conoscendoti e fidandosi di te, hanno sempre voglia di ascoltare i tuoi consigli.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.