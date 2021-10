Scopriamo subito se sei uno dei segni più frivoli dello zodiaco

Ehi, non te la prendere con noi se ti trovi nella classifica di oggi dei segni zodiacali più frivoli. Lo dicono stelle e pianeti, mica siamo noi ad accusarti!

Ehi, senti, non c’è veramente niente di male ad essere frivoli… qualche volta.

Sappiamo tutti, infatti, che saper prendere le cose con leggerezza (planare su di loro dall’alto, come ci avrebbe detto Italo Calvino) è un’ottima qualità!

Il troppo, però, in qualsiasi situazione… stroppia!

Ecco perché abbiamo chiesto a stelle e pianeti di stilare una classifica decisamente interessante: quella dei segni che non risparmiano assolutamente frivolezze, giorno e notte!

Che ne dici: pensi di essere nella classifica di oggi dell’oroscopo?

I segni zodiacali più frivoli: ecco la classifica di oggi dei segni dell’oroscopo

Magari per te essere frivoli vuol dire, semplicemente, avere l’idea di mettersi a ballare in mezzo alla strada… e farlo subito dopo!

Per qualcun altro, invece, una persona frivola è qualcuno che, magari, dopo tanto tempo e tante promesse sparisce di punto in bianco dalla sua vita.

Chi ha ragione?

Probabilmente la risposta è tutti o nessuno: la definizione di frivolo, sul vocabolario, dice che la frivolezza è qualcosa di poco serio, leggerezza ostentata e noncurante.

Quindi sì: ballare in mezzo alla strada è essere frivoli anche se in maniera ostentata ed anche lasciare qualcuno senza tante spiegazioni e dopo tanto tempo è altrettanto da frivoli.

LEGGI ANCHE –> Scopri se il tuo partner è nella classifica dei segni che si vogliono sposare

Tu quale tipo di “frivolo” pensi di essere?

Oggi abbiamo chiesto a stelle e pianeti di stilare una classifica particolare: scopriamo insieme chi sono i cinque segni più frivoli dell’oroscopo, sperando che tu non sia in classifica.

Meglio essere sicuri, no?

Gemelli: quinto posto

Ovviamente, chi se non i Gemelli poteva trovarsi nella classifica dei segni zodiacali più frivoli?

Ehi, piano con le offese: i Gemelli sono solo al quinto posto e non sono, quindi, così frivoli come vi sareste aspettati!

Sappiamo tutti che i nati sotto il segno dei Gemelli possono essere persone incostanti ed inconcludenti, capaci di cambiare vita in pochi giorni solo per evitare di rispondere delle proprie azioni.

Quello che c’è da dire, però, che la loro frivolezza non è qualcosa che vivono in maniera leggera: assolutamente no!

I Gemelli fingono di essere frivoli e spensierati ma, sotto sotto, hanno veramente dei grandi problemi a gestire tutte le situazioni che non hanno risolto.

Sentono il peso del loro comportamento: siate gentili con i Gemelli (a meno che non vi stiano danneggiando con la loro frivolezza!).

Toro: quarto posto

Come? Il Toro nella classifica dei segni più frivoli dello zodiaco? Per caso c’è un errore?

No, no, smettete di guardarvi intorno: il Toro è uno dei segni più frivoli dello zodiaco e non c’è assolutamente niente che possiate dire per convincerci del contrario!

(Dopotutto noi sentiamo quello che dicono stelle e pianeti: non il vostro parere!).

Il Toro, infatti, è un segno capace di essere veramente preciso e concreto su molti aspetti della sua vita: da quello burocratico a quello lavorativo, il Toro sa essere veramente capace e preciso.

Nella vita personale e privata, però, il Toro si dimostra veramente e sorprendentemente frivolo: relazioni? Amicizie? Fidanzati o più di un amante? Per il Toro quello che succede, succede: sono talmente frivoli sotto questo punto di vista che non si preoccupano proprio di ferire gli altri!

LEGGI ANCHE –> I segni più vendicativi dello zodiaco: credi di essere in classifica?

Bilancia: terzo posto

Pensare al domani? Assolutamente no se sei nato sotto il segno della Bilancia! Questo è un segno che definiamo frivolo proprio per il suo approccio alla vita.

Poco importa alla Bilancia che cosa fanno tutti gli altri o perché lo fanno: lei sceglierà sempre e solo la sua strada, qualunque essa sia ed ovunque la porti.

Certo, la Bilancia è famosa anche per essere uno dei segni che ha più voglia di stare in mezzo agli altri di tutto lo zodiaco.

Qualunque sia il motivo di non voler fermarsi mai per pensare a sé stessi ed al proprio futuro, poco importa.

La Bilancia è un segno frivolo e spensierato al quale è decisamente impossibile chiedere spiegazioni: non chiedete di spiegarvi la sua vita.

La Bilancia è troppo “frivola” per darvi motivazioni ma vi porterà sicuramente con lei ad una festa. Meglio divertirsi finché dura, no?

Pesci: secondo posto

Incredibilmente, i nati sotto il segno dei Pesci arrivano solo fino al secondo posto della classifica di oggi dell’oroscopo.

Ebbene sì, cari Pesci, non siete voi i più frivoli dello zodiaco: siete contenti?

Aah, ma che parliamo a fare: con ogni probabilità avete già smesso di leggere e state già fantasticando ad occhi aperti su uno scenario impossibile, vero?

I Pesci, infatti, sono tra le persone più frivole dello zodiaco proprio per questo motivo: la loro fantasia è sempre accesa e non hanno di certo tempo per pensare ai fatti degli altri!

Anzi, ora che ci ragioniamo meglio, dobbiamo ammettere che i Pesci non hanno tempo di pensare neanche ai fatti propri: non hanno tempo di occuparsi di cose materiali e basta!

I nati sotto il segno dei Pesci, infatti, hanno un modo tutto loro di affrontare la vita: il più delle volte sono “frivoli” o tali vengono considerati dagli altri perché non si preoccupano proprio degli altri!

Per i Pesci esistono solo il momento presente, loro stessi e, a volte, le persone che amano. Del resto non si preoccupano e mai si preoccuperanno: ecco perché sono così leggeri e frivoli!

LEGGI ANCHE –> Scopri quali sono i segni zodiacali più bugiardi fra tutti quanti

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più frivoli di tutto l’oroscopo

Dai, non fate i finti tonti cari nati sotto il segno del Sagittario: sapete veramente molto bene di essere voi i più frivoli di tutto lo zodiaco!

I nati sotto il segno del Sagittario hanno veramente un modo di approcciarsi alla vita che possiamo definire “frivolo“.

Non amano i rapporti troppo profondi, nei quali dovrebbero mettersi in gioco per davvero e pensare anche ai sentimenti degli altri.

Non amano prendere scelte troppo concrete, che impattino in maniera veramente pesante il corso della loro vita. Insomma, ci siamo capiti, potremmo andare avanti per ore: i nati sotto il segno del Sagittario, in un modo o nell’altro, non amano “impegnarsi“.

Ecco perché sono così frivoli!

I Sagittario, infatti, non fanno altro che ridere e scherzare, saltare da una situazione all’altra, tenersi impegnati e fuggire quando qualcuno cerca di chiedere loro di fermarsi per un attimo.

Non possono di certo smettere di divertirsi: dovrebbero affrontare tutto quello che hanno lasciato irrisolto dietro di loro!

Spesso abbiamo parlato dei Sagittario come dei “bambinoni” e sempre in senso positivo. Se possono essere genuinamente infantili, però, c’è anche da ricordarsi che i bambini possono essere… veramente molto frivoli!