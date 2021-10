By

Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate e famose e le sue curve mediterranee hanno fatto sognare milioni di italiani. Ma sapete cosa faceva Sabrina Ferilli prima del successo? Non ci crederete mai!

Sabrina Ferilli è un’attrice di grande talento, da sempre contesa dai migliori registi italiani. La sua attività al cinema, in teatro e in televisione le ha fatto ottenere diversi premi prestigiosi tra cui sei Nastri d’argento, un Globo d’oro, sei Ciak d’oro e quattro candidature al David di Donatello. È stata anche una delle protagoniste del film La grande bellezza di Paolo Sorrentino, che vince l’Oscar come miglior film straniero nel 2013.

Figlia del dirigente del partito comunista italiano, Giuliano Ferilli, dopo alcuni ruoli minori inizia a farsi conoscere dal grande pubblico negli anni Novanta. A questo periodo risalgono film iconici come Ferie d’Agosto e Il Signor Quindicipalle.

Nel 2000 posa per il calendario sexy del mensile Max e l’anno seguente, per festeggiare lo scudetto vinto dalla Roma, ha eseguito uno spogliarello al Circo Massimo davanti a migliaia di tifosi incantati dalla sua non comune bellezza.

Nel 2015 vince il Ciak d’oro alla migliore attrice protagonista per il film Io e Lei, in cui recita la parte di una donna omosessuale in coppia con Margherita Buy. L’interpretazione le fa ottenere anche una candidatura al prestigiosissimo David di Donatello.

Ma cosa faceva Sabrina Ferilli prima del successo?

Prima di ottenere la fama nazionale, Sabrina si diploma al liceo classico Orazio di Roma.

Dopo gli studi, cerca di entrare (senza riuscirci) al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. A seguito dell’insuccesso, la giovane Ferilli muove i primi passi nel mondo dello spettacolo negli anni Ottanta, partecipando con piccoli ruoli a film come Caramelle da uno Sconosciuto, di Franco Ferrini.

A quanto pare, entrare nel mondo del cinema era proprio il destino di Sabrina!