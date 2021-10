Preliminari, questi sconosciuti: ecco qualche consiglio da provare

Basta imbarazzi, oggi parliamo di preliminari (sessuali, non quelli della Champions!). Impariamo insieme come e cosa fare per prepararci ad un rapporto con i fiocchi!

Va bene, va bene: niente fiocchi nel vostro rapporto intimo, ok?

Quello di cui vogliamo parlare oggi sono alcune tecniche per assicurarci che il vostro rapporto vada veramente alla grande.

Chi è che non vorrebbe un consiglio del genere?

Pensi di essere un vero mago sotto le lenzuola e che non ci sia assolutamente tecnica che non conosci?

Il Kamasutra non ha segreti per te e sei sicuro che il tuo partner semplicemente adori come lo fate? Bene: forse (ma diciamo forse) è arrivato il momento di ricredersi.

Possibile che tu non abbia ancora fatto menzione dei preliminari?

Invece di iniziare in medias res, abbiamo deciso di proporti qualche idea che parta da “prima” che inizi il rapporto. Che ne dici: qualche consiglio potrebbe esserti utile?

Preliminari sessuali: ecco quelli importanti da non scordare mai

Alzi la mano chi ha un partner che, di punto in bianco, vorrebbe fare sesso.

No, non parliamo di un incrocio focoso di sguardi sopra un bicchiere di vino ma proprio di tuo marito che, mentre stai cucinando (dopo essere andata sia al lavoro che a fare la spesa) ti mette una mano sul sedere e ti dice: “Ho tantissima voglia, e tu?”

Non vogliamo di certo mettere alla gogna nessuno ma sappiamo bene come, soprattutto nelle relazioni eterosessuali e lunghe, capita di perdere l’abitudine a lasciarsi andare ai preliminari.

Magari è perché puntate entrambi ad arrivare immediatamente al cuore del rapporto oppure perché pensi di avere poco tempo.

Fare l’amore, però, è molto di più che il semplice atto della penetrazione e, non ci crederanno gli scettici, molto di più dell’orgasmo.

Certo: entrambi questi elementi sono importanti e tutti, sotto sotto, ci pensiamo abbastanza spesso.

Quello di cui si parla veramente poco, soprattutto nelle coppie di lunga data, sono i preliminari.

Eh sì, tutte quelle cose che, da giovani, ci sembravano il massimo della trasgressione ed erano quanto potevamo permetterci prima della prima volta sono tornate!

Anzi, diciamoci la verità: non se ne sono mai andate!

Saper fare bene l’amore, infatti, vuol dire saper eccitare l’altro.

Questo vuol dire, semplicemente, che no, non basta metterti una mano sul sedere senza fare assolutamente nient’altro e che anche tu, prima o poi, devi ricominciare a fare il primo passo.

Se il tuo partner, infatti, è estremamente goffo nei suoi approcci possiamo assicurarti che anche il fatto che tu li faccia poco o male è altrettanto deleterio!

Ma come si ritorna a fare i preliminari se, dopo tanti anni, non vi lasciate più andare a lunghe sessioni di baci e carezze?

Qualche idea noi ce l’abbiamo: leggerle potrebbero esserti utili per tornare a fare scintille sotto le lenzuola!