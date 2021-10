Dimagrire le cosce: segreti e consigli per gambe da urlo

By

Le gambe sono uno dei punti di forza di molte donne: ecco alcuni segreti e consigli per dimagrire le cosce e per averle toniche e in forma.

Le gambe sono da sempre considerate uno dei punti di seduzione di una donna. Averle toniche ed in forma per tante rappresenta un traguardo da raggiungere. Specie per chi desidera puntare su questo aspetto del proprio corpo.

A tal proposito molte donne sono alla continua ricerca di metodi e segreti per dimagrire le cosce. Croce e delizia di tante, infatti, le gambe possono essere un punto di forza o al contrario un difetto da nascondere.

E allora per poter scoprire le gambe senza problemi ecco alcuni segreti e consigli per dimagrire proprio sulle cosce e scoprirle definitivamente senza ansie e preoccupazioni.

Segreti e consigli per dimagrire le cosce

Tante sono le donne alla ricerca di consigli e segreti per dimagrire le cosce. Una parte del corpo che spesso può risultare ostica da buttar giù. Magari si riesce a dimagrire in altre zone ma lì risulta più difficile.

Premesso che non si tratta di un processo immediato ma che necessita sicuramente di un intervento su vari fronti dimagrire le cosce è un obiettivo raggiungibile purché lo si faccia con costanza.

Partendo dalla dieta e dai cibi da prediligere, dovremo anche tener conto dell’attività sportiva che dovrà essere praticata regolarmente. Inoltre, è indicato fare alcuni esercizi specifici che possono aiutare a dimagrire meglio le cosce.

Vediamo allora come procedere. Il primo passo è seguire una dieta, a tal proposito il consiglio è sempre quello di rivolgersi a un nutrizionista che potrà stilare per noi un piano alimentare su misura.

Una buona regola è cercare di limitare, a prescindere da tutto, il consumo di sale, senza eccedere in alimenti preconfezionati che favoriscono l’aumento del grasso corporeo. Ma anche la ritenzione idrica, principale nemica nella perdita di peso, specie in zone come pancia, fianchi e naturalmente cosce.

Meglio optare allora per cibi sani come cereali integrali, frutta e verdura di stagione, carni bianche e pesce. Assumere la giusta quantità di liquidi è poi importante per combattere la ritenzione idrica e perdere peso.

Se non riusciamo a consumare tutta la quantità consigliata che si aggira sul litro e mezzo, due al giorno possiamo anche sostituirla con delle tisane drenanti.

Oltre alla tavola dovremo anche dedicarci all’attività fisica. In particolare nuoto, acquagym, cyclette o bicicletta, ma anche corsa o camminata a passo svelto sono tutte attività amiche delle cosce.

Se queste discipline non ci piacciono possiamo anche provare con la danza o il pattinaggio, che magari troviamo più divertenti. A queste discipline però è bene unire esercizi mirati e specifici proprio per le gambe, come squat e affondi. L’ideale è intervallare questi esercizi a corpo libero con un’attività aerobica.

Non dimentichiamo infine di tenere conto dei progressi fatti. A tal proposito o misuriamo la circonferenza del giro coscia e poi valutiamo man mano i centimetri persi, oppure possiamo anche fare una valutazione attraverso i vestiti. Ad esempio indossando all’inizio del percorso un paio di jeans che ci stanno stretti e poi man mano riprovarli per vedere se nel corso del tempo ci vestono più larghi.

Rispettando questi pochi accorgimenti riusciremo finalmente a perdere quei centimetri di troppo sulle cosce.