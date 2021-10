Viaggi spesso? Ecco tutti gli errori di stile da evitare se vuoi essere comoda e chic

Siamo tutti cittadini del mondo ormai ma per alcune di noi prendere treni e aerei è una prassi settimanale o addirittura quotidiana. Ovviamente non faremo riferimento ai pendolari che indossano un look lavorativo ma ci soffermeremo sulle donne che attendono il proprio volo in aeroporto o che speranzose auspicano nella puntualità del treno alta velocità. Ecco le cadute di stile da bandire.

Un vecchio proverbio dice che solo chi non fa non sbaglia e questo vale anche per la moda. Solo osando infatti possiamo renderci conto di cosa ci stia meglio ma ci sono errori di stile universali da non commettere mai, nemmeno nei nostri spostamenti, siano essi lavorativi o d’amore. Vediamo insieme cosa evitare quando si è in viaggio con il proprio fidanzato per il primo aereo insieme, con la collega – superiore in Italo o semplicemente da sole.

Gli errori da non commettere quando si viaggia

No al lusso ostentato, sia per i ladri sia perché terribilmente pacchiano. Probabilmente è una regola che andrebbe osservata sempre ma, va detto, ci sono alcune località ed occasioni dove lanciarsi in outfit da influencer milionaria o da principessa contemporanea va più che bene!

No al look da fatina dei colori che ha scelto di vestirsi bendata. Già aspettare un treno con minuti infiniti di ritardo è snervante, e guardare i buzzurri (che evidentemente non leggono questa rubrica) anche, figurarsi se dobbiamo omologarci alla massa vestendoci a caso.

No a mini, crop top, calze a rete perché non si è in un video rapper ma nella lounge selettiva di un aeroporto dove – sempre che siate in cerca – potreste incontrare una persona interessante ed iniziare una nuova storia d’amore.

No ai tacchi vertiginosi, eleganti ma non mentre si salgono scale mobili, si scavalcano passeggeri che furtivamente provano a saltare la fila e da bandire nelle corse dell’ultimo minuto. Tenetevi un cambio comodo di sneakers nel bagaglio a mano ed agite non appena arrivate in stazione – aeroporto ecc.

La sobrietà non passa mai di moda

Continuiamo con i no perché anche il look da viaggio ha delle linee guida che oltre alla moda riguardano il make-up ed i capelli, legati o meno ma che siano puliti vi prego. Il trucco naturale è sempre la scelta migliore quindi no al trucco da night, anche se si sta viaggiando per un appuntamento galante o per recarsi ad un party, optate per il “restauro sul posto” così da essere più eleganti nel tragitto.

Dopo tanti no ci sono i sì cioè, pantaloni stretti alla caviglia, canotta coordinata alla felpa (con cappuccio) o al pullover lungo in perfetto stile anni Novanta, marsupio da portare rigorosamente a tracolla che se fosse in match con il trolley potrebbe farvi avvicinare dalla fashion victim più convinta.

Silvia Zanchi