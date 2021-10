Una Vita, anticipazioni choc: nozze ad Acacias, ma nulla andrà in onda

Una Vita, anticipazioni: tutto quello che accadrà in questa settimana di messa in onda. Nozze per una delle coppie di Acacias, ma in tv non si vedrà. Ecco di chi si tratta

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: un altro addio ad Acacias, cambia tutto

Anticipazioni Una Vita: Marcos e Felicia si sposano ma noi non lo vedremo, ecco perché

Le anticipazioni di Una Vita di questa settimana rivelano importanti novità. Marcos e Felicia si sposano, ma noi non vedremo le nozze.

Un matrimonio improvviso animerà le prossime puntate italiane di Una Vita. Felicia Pasamar (Felicia Soleto) e Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) convoleranno a nozze. Ma noi spettatori non lo vedremo.

Dopo la morte di Ildefonso Cortes (Cisco Lara) e ai contrasti con la figlia Camino (Aria Bedmar), Felicia penserà di cambiare vita e deciderà di vendere il ristorante a Sabina (Ana Goya) e Roberto Olmedo (Miguel Larranaga).

Dopo aver ceduto il ristorante Felicia sentirà infatti l’esigenza di andare via. La sua intenzione sarà quella di tornare a Santander, suo paese natale. Inoltre avrà in sospeso una proposta di matrimonio con Marcos e che accetterà.

Come facilmente prevedibile, l’atteggiamento di Felicia a tal proposito non sarà per nulla positivo. Oltre a fargli presente che ha bisogno di una donna al suo fianco che lo ami e lo rispetti, la Pasamar comunicherà al Bacigalupe senior che nella sua vita non c’è più spazio per l’amore e rifiuterà senza possibilità d’appello l’idea di diventare sua moglie.