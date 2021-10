Piante o uomini? Scopriamo quanto tieni alla tua famiglia

Oggi abbiamo deciso di proporti un test veramente importante sul tuo rapporto con i familiari. Ti va di provare il test piante o uomini?

Quanto tieni alla tua famiglia ed ai rapporti con i tuoi consanguinei?

No, tranquillo: non rispondere immediatamente. C’è il test di personalità di oggi che ci dirà esattamente quello che vogliamo sapere!

Per indagare ancora una volta all’interno del tuo subconscio, abbiamo deciso di prendere di nuovo in prestito un dipinto di Vladimir Kush, un famosissimo pittore surrealista.

Dovrai solo dirci che cosa ti ha colpito di più in questo soggetto. Che ne dici: ti va di giocare con noi?

Ovviamente, lo sai già, quando apri un quadro e ti ritrovi su CheDonna.it, sai bene che non si tratterà mai sempre e solo di un quadro, vero?

L’immagine che ti proponiamo oggi è un soggetto dipinto da Vladimir Kush: ma sarai tu a dirci che cosa vedi nell’immagine!

Il test di oggi si concentra su di te e suoi tuoi rapporti con i familiari. Come pensi che siano?

Anzi, no, aspetta: davvero non rispondere per noi: ci basterà sapere che cosa hai visto prima nel dipinto per sapere tutta la verità!

Ovviamente scherziamo: potremmo sbagliarci e non indovinare assolutamente come ti trovi con la tua famiglia o quale sia, attualmente, il vostro stato attuale.

Dopotutto e molto spesso, ci sentiamo dire e ripetere che il sangue non è acqua e, alla fine, che la famiglia è la cosa più importante.

Ma non è sempre vero e, soprattutto, non è sempre così: non pensare alla famiglia che ti sei scelto o costruito negli anni (dagli amici al tuo partner) ma solo ai tuoi consanguinei e poi guarda il quadro.

Allora: quale elemento ti ha colpito di più?

I responsi del nostro test di personalità sulla famiglia

Allora, che cosa hai visto nel quadro di Vladimir Kush? Scopriamo subito che cosa vuol dire rispetto a te ed ai tuoi rapporti con i familiari.

hai visto le figure umane: per quanto il disegno tenda ad essere più un quadro con una pianta, su uno sfondo di campagna, per te emergono prepotentemente le figure umane.

Sono le prime che hai visto e ti hanno colpito moltissimo: solo dopo hai visto il quadro nella sua interezza!

Sicuramente vorrà dire che sei portato per i rapporti umani e che, quindi, quelli con la tua famiglia vanno benissimo?

In realtà la risposta è no, ci dispiace dirtelo! Non vogliamo ovviamente dirti come ti dovresti sentire rispetto alla tua famiglia, questo no, ma vedere prima le figure umane ci svela che hai un rapporto conflittuale con gli altri.

Anche in un quadro che ti dovrebbe far pensare immediatamente ad una pianta, vedi persone: e con loro vedi problemi e problematiche, paure e ansie!

(Le figure, infatti, si tendono le une verso le altre, con le braccia protese come a chiedere e domandare: non c’è un vero rapporto paritario!).

Evidentemente le figure umane, in qualche misura, ti “perseguitano“: che sia anche quello che succede con la tua famiglia?

Noi ovviamente speriamo di noi: tu, però, pensa anche a che tipo di problematiche potrebbero esserci, magari anche nascoste o sotterranee. Vale la pena risolverle?

hai visto la pianta: il quadro, decisamente, spinge perché tu veda una pianta ed un paesaggio bucolico.

Se hai visto per prima la pianta e solo dopo che alcune delle sue foglie erano in realtà delle figure umane allora abbiamo delle buone notizie per te e per la tua famiglia.

Evidentemente siete in ottimi rapporti!

Se quello che vedi nel quadro è un organismo vivente e funzionante e ti concentri più sul colore (il verde, il colore della speranza e della rinascita), allora i tuoi rapporti interpersonali vanno più che bene.

Sei una persona che ha un rapporto sano con i suoi familiari, con le sue radici e con il mondo dal quale proviene.

Attenzione: questo non vuol dire che vi chiamiate tutti i giorni o che non possiate vivere lontani dai vostri genitori. Assolutamente no!

Vedere la pianta vuol dire che il tuo rapporto è privo di infantilismi o di dipendenze e co-dipendenze difficili da gestire o risolvere. Sei una persona adulta, che ha una visione chiara della vita e forse, per questo, devi ringraziare la tua famiglia!

(Fortunatamente, visto che siete in ottimi rapporti, non ci vuole niente ad alzare il telefono per mandare loro un abbraccio, anche virtuale, oppure direttamente questo test. Almeno scoprirai se siete sulla stessa lunghezza d’onda, no?).

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.