Test del maglione: il tuo preferito rivela chi sei nel profondo

By

Con il test del maglione è possibile capire chi sei. Basta infatti scegliere quello che senti più tuo per cogliere alcuni aspetti meno noti del tuo carattere.

Il modo in cui decidiamo di vestirci ogni giorno, può dire molto sul nostro modo di essere. Che si scelga cosa indossare in base all’umore, al gusto personale o alla praticità, ogni singola scelta è infatti in grado di dire molto su chi la compie.

Un aspetto che si evince in particolar modo con i maglioni, capi d’eccellenza per la stagione invernale nonché comodi, morbidi e solitamente amatissimi.

Ed è proprio nello scegliere quello più adatto a se stesse che si può cogliere alcuni aspetti del proprio carattere. Aspetti che possono tracciare per sommi capi il profilo psicologico di una persona.

Test del maglione: quale ti piace di più?

Per svolgere questo test nel modo corretto basta osservare le immagini e scegliere quella che si sente più affine con la propria natura. In base alla scelta compiuta si otterrà infatti un profilo del proprio carattere e del modo con cui ogni giorno si sceglie di affrontare il mondo.

Il tutto attraverso aspetti non sempre semplici da compiere ma che sicuramente, una volta compresi, possono fare la differenza.

Dopo aver capito qualcosa di più con il test del pigiama con cui preferiamo dormire, scopriamo quindi chi siamo davvero scegliendo il maglione che meglio ci rappresenta e andando a leggere il profilo corrispondente.

1 – Il maglione corto e scollato

Se la scelta che senti più tua è quella del maglioncino corto e scollato, sei sicuramente una persona alla moda e che ama vestire con stile. Apparire è per te molto importante. E per farlo al meglio ti prendi molta cura di te, cercando anche di scegliere capi d’abbigliamento particolari.

Caratterialmente sei una persona diretta, disponibile e sempre pronta al confronto. Al contempo sei anche permalosa e poco incline ad ascoltare e accettare le critiche. Un aspetto che cerchi di non dare a vedere ma sul quale finisci con il tradirti più spesso di quanto pensi.

Con gli altri hai rapporti solitamente distesi. E ciò ti aiuta a vivere al meglio la tua vita. Cosa che vale sia sul lavoro che nel privato dove sei solita circondarti di quante più persone possibili.

2 – Il maxi pull

Il maglione lungo e avvolgente è ciò che più ami? Nella vita hai bisogno di una certa dose di sicurezza. Cosa che non ti vergogni ad ammettere e che mostri con una naturalezza tutta tua. Che si tratti del lavoro o del privato sei infatti in grado di mostrare a tutti chi sei veramente, ottenendo per questo diversi consensi.

Amante di tutto ciò che è comodo, ti piace goderti la vita al meglio e accogli sempre con grande piacere ogni possibile coccola. Di contro sei anche in grado di rimboccarti le maniche quando serve o quando, più semplicemente, ritieni sia il caso farlo.

Con gli altri ti piace mostrarti per quella che sei, approfondendo le cose solo con chi ritieni effettivamente sulla tua stessa linea d’onda. Ciò ti porta ad apparire per certi versi selettiva. Altro aspetto che non ti spiace ammettere. Sopratutto se farlo ti aiuta a godere della compagnia giusta.

LEGGI ANCHE -> Test delle Calze | Dimmi quali scegli e ti dirò che donna sei

3 – Il maglioncino corto

Adori il maglioncino corto da portare con jeans skinny e gonnelline? Allora sei una persona che ama giocare con la propria immagine e che nella vita non disdegna la possibilità di mostrarsi per quella che è.

Sicura di te quanto serve, ami sentirti bella e per farlo sei sempre pronta a godere di capi d’abbigliamento morbidi e al contempo comodi. Dopotutto essere pratica e sentirti bene con te stessa è una delle cose che ti fa sentire meglio.

Con gli altri hai rapporti solitamente sereni e sempre molto confidenziali. Sei infatti una persona che ama circondarsi di persone allegre e solari. Il tutto ben ricambiato. Per questo motivo è davvero difficile che tu finisca con il restare sola. Cosa che si verifica anche le rare volte in cui un po’ di privacy non ti dispiacerebbe.

4 – Il maglione femminile

Se tra tutti i maglioni tendi sempre a scegliere quello con il particolare che salta all’occhio come una spalla scoperta o un fiocco ben in vista sei sicuramente una persona che ama farsi notare. Ma che, più in particolare, ama sentirsi bene nei propri panni.

Essere donna è qualcosa che ti fa star bene e che ti piace vivere in ogni momento. Motivo per cui cerchi sempre di esaltare il tuo essere femminile in tutto quello che fai. Dolce e comprensiva con tutti sai anche mostrare un lato molto forte che spinge gli altri a rispettarti.

Nei rapporti sociali sai dare il tuo meglio mescolando alla grande empatia e riservatezza. Sai ritagliarti i tuoi spazi e al contempo inserirti in contesti ben diversi tra loro. Cosa che ti consente di farti amici molto diversi tra loro.

LEGGI ANCHE -> Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.