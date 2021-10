Il tema del matrimonio che si abbina perfettamente al tuo segno astrologico

Ogni segno zodiacale ha caratteristiche uniche e da queste dipendono anche i loro gusti e le loro preferenze, come il tema del matrimonio.

Secondo gli astrologi ad ogni segno zodiacale si adatta un particolare tema di matrimonio. La location, il numero degli invitati, il tipo di festa … ad ogni segno astrologico si abbina un matrimonio perfetto.

Cosa credi che renderebbe perfetto il tuo matrimonio? Secondo gli astri la risposta è ovvia. Ad ogni segno dello zodiaco corrisponde un tema per il matrimonio. Questo tema riguarda il luogo scelto per il matrimonio, il numero degli invitati e tutto ciò che potrebbe soddisfare al meglio gli sposi. Considerate come potrebbe essere il matrimonio perfetto per ogni partner e trovate una via di mezzo.

Ecco il matrimonio perfetto per ogni segno astrologico

Ogni segno zodiacale ha una personalità propria che lo orienta verso una specifica tipologia di matrimonio e a preferire una determinata decorazione piuttosto che un’altra o invitare un certo numero di invitati piuttosto che un altro.

Capire quali criteri soddisfano il concetto di matrimonio perfetto per ogni segno zodiacale, è importante per optare per una matrimonio che soddisfi in parte le esigenze di entrambi.

Ecco quale tipo di matrimonio soddisfa ciascun segno astrologico:

L’Ariete

L’Ariete dovrebbe scegliere per il proprio matrimonio una location industriale e grezza che nasconde un effetto scenico e al calare del sole si irradia. Reinventare e rivisitare un luogo donando un effetto sorpresa crea un’atmosfera ideale per questo segno.

Il Toro

Il toro è un segno di Terra e come tale la location più adatta a lui dovrebbe essere situata in mezzo alla natura. Al toro si addice un matrimonio rustico, country, dove primeggia il verde e il legno. Niente riesce a stimolare la sua vena romantica più del contatto con la natura e di un luogo incantevole ampio e tranquillo dove condividere la sua grande gioia con le persone che ama.

Il Gemelli

I nativi i questo segno sono gioiosi ed eccentrici, amano divertirsi e per il giorno del loro matrimonio non rinunceranno certo a decorazioni e luoghi che incitano al divertimento nel giorno più glamour della loro vita. Il gemelli dovrebbe sposarsi di sera e festeggiare in un luogo pieno di luci, colori, drink e glitter.

Il cancro

Questo segno ha bisogno di serenità nel giorno del suo matrimonio. A questo segno si addice una cerimonia intima, che condividerà come le persone più importanti per lui, amici e familiari stretti. Per il suo grande giorno dovrebbe scegliere un luogo rassicurante ed intimo, ad esempio una villa con un ampio giardino in un luogo lontano dal caos cittadino.

Il Leone

Il leone ama essere sempre al centro dell’attenzione e ama ricevere complimenti, anche per il suo matrimonio non rinuncerà a mostrare il suo lato molto stravagante scegliendo una location eccessiva a tutti gli effetti. Per il suo matrimonio andrebbe bene un palazzo dislocato su più livelli, dove ospitare tantissime persone, amici e parenti, con una grande piscina dove incantare tutti con fuochi d’artificio spettacolari.

La Vergine

La Vergine amerà un matrimonio sofisticato ed elegante: cucina raffinata, abito di atelier, decorazione minimal ma di effetto, pochi invitati è tutto quello di cui ha bisogno per un matrimonio perfetto.

La Bilancia

La Bilancia ha bisogno di un matrimonio con una particolare atmosfera. Open bar, cocktail, musica e tutto ciò che serve per realizzare un buon momento di convivialità. A questo segno si adatta un luogo isolato, ristrutturato, ben curato, dotato di alloggio per ospiti e dove poter festeggiare fino a tarda notte senza disturbare nessuno.

Lo Scorpione

Lo Scorpione è un segno istintivo e passionale, da lui puoi aspettarti una proposta di matrimonio dettata al momento e senza alcun preavviso. Per questo segno pianificare qualcosa in ogni dettaglio con largo anticipo, non è il massimo. A in realtà importa solo godersi il momento presente. Organizza un matrimonio veloce, pochi invitati, poco elaborato, pochi decori, l’importante è che la cerimonia si svolga sulla scia dell’energia del momento della proposta.

Il Sagittario

Questo segno ama l’avventura e le novità, per lui un matrimonio perfetto è un matrimonio all’estero, magari in una destinazione esotica dopo potere dar luogo ad una cerimonia incredibile che rispetti una cultura e una tradizione molto diversa dalla nostra.

Il Capricorno

Questo segno è molto tradizionale, organizzato e molto preciso. Per lui ci vuole un matrimonio pianificato nei minimi dettagli con largo anticipo, uno di quei matrimoni chiavi in mano con tanto di personal wedding che lo rassicurano e lo fanno sentire libero di godersi il matrimonio.

L’Acquario

L’Aquario ha uno spirito libero che lo spinge ad amare un matrimonio fuori dai sentieri battuti. Il classico ricevimento di nozze non lo soddisferà, per lui ci vuole una cerimonia sui generis che dura più giorni, che gli permetta di assaporare e godere del momento. Desidera un ambiente tranquillo, con grandi distese verdi, magari una cascata, dove creare un’atmosfera di convivialità e di condivisione, molto semplice.

I Pesci

Per stare bene hanno bisogno di acqua, la loro location ideale è un matrimonio sulla spiaggia dove possono dare forma al loro matrimonio da sogno. Per festeggiare il giorno più bello della loro vita gli basterà camminare a piedi nudi sulla sabbia ed assaporare un aperitivo con i propri cari e amici davanti ad un bellissimo tramonto sul mare.

