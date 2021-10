La classifica dei segni zodiacali più autorevoli: tu sei tra loro?

Scopriamo insieme la classifica dei segni più autorevoli dello zodiaco: non è che ci sei anche tu e ci dirai di smettere di fare l’oroscopo, vero?

Spesso, il termine autorevole, viene “relegato” esclusivamente a figure di potere, come insegnati o militari, ad esempio.

Quando lo usiamo, infatti, parliamo di qualcuno che ha, per l’appunto, l’autorità di dirci cosa fare, come farlo e anche quando farlo.

Di certo, poi, ci sarà capitato di pensare che anche qualcuno che conosciamo è decisamente autorevole.

Questo non vuol dire, però, che sappiamo sempre riconoscere l’autorevolezza degli altri (ed il modo in cui questa loro caratteristica influenza le nostre relazioni).

Ecco perché, quindi, abbiamo pensato di chiedere a stelle e pianeti di dirci quali sono i segni che proprio non possono esimersi dal controllare tutto e tutti.

Che dici: sarai nella classifica dell’oroscopo di oggi?

I segni più autorevoli dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Se ti chiediamo di pensare alla persona più autorevole che tu abbia mai conosciuto, a chi correrebbe immediatamente il tuo cervello?

Al tuo professore del liceo, quello che quando entrava in classe non voleva sentire volare una mosca, oppure ad uno chef stellato, di quelli che presentano talent show nei quali strillano come ossessi se qualcuno non cuoce abbastanza la carne?

Ecco, diciamo che, generalmente, la parola autorevole ci fa pensare sempre a qualcuno che strilla e sbraita, che urla e che si fa rispettare tramite la paura.

Niente di strano in questo: dopotutto ci sono dei ruoli che richiedono un’autorevolezza assoluta ed innata!

Ma oltre a militari e poliziotti, chef cattivissimi e professori del liceo, esistono persone autorevoli che non ricoprono uno di questi ruoli “standard” e che… si trovano anche nella tua vita!

Come fare per individuarli e capire anche come difendersi dalla loro autorevolezza?

Ma semplice! Chiedendo a stelle e pianeti di stilare la classifica dei segni zodiacali più autorevoli di tutto l’oroscopo: ecco le prime cinque posizioni!

Vergine: quinto posto

Ci sarebbe forse chi si sarebbe aspettato di vedere la Vergine più in alto nella nostra classifica di oggi.

I nati sotto questo segno, però, sono persone veramente precise e curate, amanti della perfezione sopra ogni cosa. Questo non vuol dire, però, che riescano sempre ad essere autorevoli!

Generalmente la Vergine è in grado di imporre la sua autorità grazie al fatto che la sua vita sembra scorrere su dei binari lisci e veramente veloci.

Tutti invidiano la Vergine e la sua calma: ecco perché, spesso, la sua autorità non viene messa in discussione. Vorremmo tutti avere la sua calma, grazia e persistenza!

Quello che succede, però, è che la Vergine non sempre è in grado di esercitare autorità anche nei momenti peggiori… che sono però quelli nella quale questa qualità serve di più!

Ariete: quarto posto

I nati sotto il segno dell’Ariete sono decisamente persone autorevoli anche se ci mettono veramente tanto a rendersene conto.

Nella vita, infatti, gli Ariete hanno imparato a nascondere la loro arroganza ed il loro saper fare dietro ad una patina di insicurezza.

Non è colpa loro: qualcuno li ha obbligati a sentirsi così! (Forse proprio qualche segno che si trova nelle altre tre posizioni della classifica di oggi).

Quando, finalmente, gli Ariete tornano ad essere veramente sé stessi, ecco che l’autorità esce fuori. Sono persone veramente con le idee chiare, capaci di fare di testa loro in ogni caso e senza paura del futuro. Insomma: dei veri autorevoli, che seguono la propria strada mentre la tracciano: se qualcuno li segue, buon per loro!

Acquario: terzo posto

Impossibile “combattere” con un Acquario. Se ha deciso che vuole che qualcosa vada in una certa maniera, possiamo assicurarvi che non ci saranno cambiamenti di rotta.

Veramente difficile avere a che fare con gli Acquario se non siete più autoritari di loro e generalmente in pochi lo sono per davvero!

L’Acquario, infatti, è uno di quei segni che ha sempre ben chiaro che cosa vuole che sia fatto e come vuole che sia fatto.

Dalla direzione della casa a quella di un negozio, passando per qualsiasi ruolo e qualsiasi situazione, vi possiamo assicurare che gli Acquario non si faranno scrupoli nel comandarvi a bacchetta.

Sono persone organizzatissime: non provate ad andare contro la loro autorità (non potreste in nessun caso!).

Capricorno: secondo posto

Conoscete qualcuno che si imponga sugli altri più dei Capricorno?

Ok, va bene: forse qualcuno lo conoscete davvero visto che sono solo al secondo posto della classifica di oggi.

Il Capricorno, però, è un segno veramente autorevole: non fatevi ingannare dal fatto che sta quasi sempre in silenzio!

I Capricorno, infatti, sanno veramente come imporsi sugli altri: non dubitano mai delle loro capacità e non si tirano mai indietro di fronte a niente.

Certo: sono anche bravissimi a scegliere sapientemente le situazioni nelle quali hanno deciso di ritrovarsi! Non vedrete quasi mai un Capricorno in difficoltà proprio perché evita come la peste di farsi mettere alle strette.

Farsi vedere sempre al top è la strategia migliore, secondo i Capricorno, per risultare autorevoli e, spesso, hanno ragione!

Tutti vanno da loro per consiglio o guida, in tantissimi li prendono ad esempio o cercano in loro un modello: il Capricorno, però, non si espone veramente mai.

In questa maniera non scoprirete il suo gioco ma neanche… i suoi difetti!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più autorevoli dell’oroscopo

Di certo non si tratta di una sorpresa: lo Scorpione è al primo posto della nostra classifica di oggi.

Incredibile, vero? Beh, effettivamente la risposta è no: sapevamo bene che lo Scorpione è un segno capace di guidare gli altri e di farlo anche con un pugno di ferro quando serve!

Quello che è incredibile è che lo Scorpione non è autoritario od autorevole ricorrendo a mezzucci come urla, minacce o punizioni.

Quasi sempre, infatti, lo Scorpione può contare semplicemente e solo sulla propria personalità ed il proprio carisma.

Bastano solo questi due elementi per convincere gli altri a fare esattamente quello che vuole lo Scorpione!

Consapevoli del loro fascino e della loro capacità di controllare gli altri, gli Scorpione non abusano di modi violenti.

Sanno benissimo essere autorevoli in maniera che possiate fidarvi di loro e fare quasi tutto quello che vi dicono.

Insomma: niente male come metodo di comando, non trovate?