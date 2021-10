La Gregoraci è un volto noto della televisione italiana, nonché una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip 5. Ma che lavoro faceva Elisabetta Gregoraci prima del successo? Incredibile.

Elisabetta Gregoraci è conosciuta in tutta Italia per sua bellezza mediterranea e per la sua love story con Flavio Briatore (relazione da cui è nato il figlio Nathan Falco). Ma la bella Elisabetta non ha sempre lavorato in televisione, prima faceva un lavoro assolutamente diverso e la sua gavetta è stata lunga.

Che lavoro faceva Elisabetta Gregoraci prima del successo?

La carriera artistica di Elisabetta comincia nella sua terra natia, la Calabria. Qui, intorno alla metà degli anni Novanta, partecipa al concorso di Miss Calabria, aggiudicandosi l’ambito primo premio.

Dopo varie esperienze, alla futura moglie di Flavio Briatore si aprono le porte dello spettacolo. Inizia infatti a lavorare come modella per le più conosciute maison di moda al mondo tra cui Dolce&Gabbana, Armani e Ermanno Scervino. La sua prima esperienza sul grande schermo, seppur in un ruolo minore, avviene nel 1999 con il film diretto da Carlo Vanzina Il Cielo in una stanza. Farà poi una breve apparizione nel film C’era un cinese in coma di Carlo Verdone. Dal 2000 in avanti si dedica esclusivamente alla televisione, partecipando come soubrette a diversi programmi tra cui Libero con Teo Mammucari e BravoGrazie.

A cambiare la sua vita, però, sarà un uomo: lo scapolo d’oro dell’epoca, Flavio Briatore, con il quale tesse una relazione lunga e travagliata. Le prime foto dei due insieme risalgono al lontano 2006, e fino al 2017 (anno in cui si sono separati consensualmente) la coppia sarà unitissima, condividendo gioie e dolori.

Nonostante la separazione, Elisabetta e Flavio hanno mantenuto negli anni un rapporto amichevole per venire incontro alle esigenze del figlio Nathan Falco, legatissimo a entrambi.