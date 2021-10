By

Lei è senza dubbio una delle donne più belle della televisione italiana, nonché mamma di una splendida bambina: la dedica di Elisabetta Canalis alla figlia in occasione del suo compleanno è davvero commovente!

Elisabetta Canalis è una showgirl e modella ormai nota nel panorama televisivo italiano. Partendo da Striscia la Notizia (dove era la “velina bruna” in coppia con Maddalena Corvaglia), Elisabetta è arrivata al successo internazionale approdando perfino a Hollywood.

Dopo il diploma al liceo classico di Sassari, città dove è nata, Elisabetta inizia a frequentare l’università di lingue, ma abbandona presto gli studi. La “Eli” ha le idee chiare: vuole entrare nel mondo dello spettacolo.

Dopo varie esperienze come valletta in televisione, infatti, coglie al volo l’occasione che le si presenta di girare due film hollywoodiani, Deuce Bigelow e Decameron Pie, nei quali però partecipa solo come comparsa.

Tornata in Italia, nel 2006 è la compagna di Fabio de Luigi nella sit-com Love Bugs, andando a sostituire Michelle Hunziker.

A cambiarle la vita è però l’incontro con George Clooney, con il quale inizia nel 2009 una relazione durata due anni, che la porta di nuovo a recitare negli Stati Uniti, in particolare nella serie Leverage – Consulenze illegali.

La dedica di Elisabetta Canalis alla figlia il giorno del suo compleanno

Dopo la storia con Clooney, nel 2014 Elisabetta sposa il chirurgo italo-americano Brian Perri, con il quale ha una figlia, Skyler.

Con la figlia Skyler, la “Eli” nazionale ha davvero un rapporto unico e bellissimo. In occasione del suo sesto compleanno, Elisabetta ha postato una serie di foto di Skyler, scrivendo in didascalia: “Auguri all’amore più grande che ci sia al mondo”.

Cosa c’è infatti di più grande dell’amore di un genitore per il figlio?

Tanti auguri, Skyler!