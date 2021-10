Cucina sempre in ordine: i trucchi per organizzarla al meglio

Sogni di avere una cucina sempre in ordine? Ecco i trucchi principali per ottenere subito degli ottimi risultati.

La cucina è senza alcun dubbio uno degli ambienti più vissuti di casa. Che si tratti di una con stanza dedicata o di quella aperta in soggiorno è da sempre il cuore della casa. Il luogo in cui si cucina, si chiacchiera, si intraprendono conversazioni importanti e si condividono problemi e momenti di gioia.

Mantenerla sempre in ordine è quindi molto importante al fine di migliorare la qualità della vita. Un obiettivo non sempre facile da raggiungere se si pensa alle tante cose che vi si ripongono ogni giorno e che a volte vengono prese e rimesse al loro posto con una certa fretta.

Eppure, il modo per far ordine in cucina esiste ed è meno complesso di quanto si pensi. Scopriamo quindi quali sono i trucchi per avere una cucina sempre in ordine.

Cucina in ordine? Ecco le regole da seguire

Avere una cucina in perfetto ordine non è solo un fattore estetico. Aiuta infatti a saper sempre dove trovare stoviglie e alimenti, evitando la fatica ed il tempo di cercarli. Purtroppo per tanta gente si tratta quasi di un’utopia.

E spesso si tende a giustificare il disordine con la cucina troppo piccola, la mancanza di tempo per riordinarla, etc… La verità, però, è che con un pizzico di organizzazione si può ottenere molto più di quanto si pensa. Ecco quindi le piccole strategie da mettere subito in atto per iniziare a vivere in un ambiente più sano, ordinato e conviviale.

LEGGI ANCHE -> Cambio di stagione facile: come organizzarti per non sbagliare

Ogni oggetto al suo posto. La prima cosa da considerare quando si decide di far ordine in cucina, è che suddetto ordine dovrà restare nel tempo. Per questo motivo, ogni oggetto deve avere un suo posto preciso che non potrà condividere con nessun altro. Ciò vale ovviamente anche per gli alimenti. Motivo per cui la prima fase organizzativa dovrà essere mentale. E si, alcuni oggetti di scarso utilizzo, almeno per i primi tempi dovranno essere risposti in una scatola e archiviati. In questo modo non prenderanno polvere e daranno modo alla cucina di restare sempre in ordine.

Sistemare ogni cosa per ordine d’uso. Meglio avere sempre a portata di mano quel che usiamo ogni giorno. Piatti e stoviglie che si è soliti usare di rado andranno quindi riposti in alto o nei punti meno raggiungibili. Stessa cosa vale anche per i cibi. In questo modo muoversi all’interno della propria cucina sarà più semplice e immediato.

Usare i divisori. Per ambienti grandi come cassetti o dispense alte, i divisori possono aiutare a guadagnare altro spazio. Sfruttare un mobile sia in altezza che in larghezza è infatti molto utile per far ordine tra le tante cose che si hanno.

Far uso dei contenitori. Sistemare i vari oggetti nei contenitori aiuta a recuperare diversi spazi. Ciò vale per le stoviglie ma sopratutto per li alimenti. Aprire un cassetto e trovare tutte le spezie in una scatola e le farine in un’altra, alla fine aiuta sotto diversi aspetti. Si rivela infatti utile quando si deve fare la lista della spesa, quando ci si trova malgrado tutto a riporre qualcosa di fretta e quando serve d’urgenza un ingrediente. In una cucina organizzata a dovere ci si dovrebbe poter muovere ad occhi chiusi.

Etichettare ogni cosa. Ora che abbiamo capito l’importanza dei contenitori, impariamo ad usare anche le etichette per eventuali barattoli. Riporre farine, pasta e riso in contenitori trasparenti è di grande aiuto ma lo è ancor di più applicarvi ogni volta l’etichetta con nome e data di scadenza. La cucina, in questo modo risulterà così in ordine che ogni volta che si aprirà la dispensa o un qualsiasi ripiano si proveranno emozioni positive e piacevoli.

LEGGI ANCHE -> Noi sai come tenere i trucchi in ordine? Ecco alcuni metodi ingegnosi

Seguendo questi trucchi, tutto sommato semplici, avere una cucina ordinata sarà molto più semplice. Inoltre si potrà iniziare a godere da subito dei risultati e ciò renderà le cose molto più piacevoli, sopratutto se si è in tanti in famiglia e il disordine regna sovrano. Provare per credere.