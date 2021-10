Insaporire i broccoli con la besciamella è una strategia vincente per il suo gusto delicato ma coinvolgente, adatto anche per i bambini

Buoni, sani, vegetariani ma in realtà adatti ad ogni tipo di alimentazione. I broccoli delicati con la besciamella sono un contorno ideale da presentare per accompagnare diversi piatti sia base di carne che di pesce.

Un ortaggio decisamente poco calorico che dà tanto nutrimento anche se qualcuno è convinto del contrario.

Ma in fondo basta provarli per capire quello che valgono e quello che ci possono dare, per un prezzo davvero modesto. E portati in tavola con una ricetta del genere, anche chi non ama il loro sapore si ricrederà.

Broccoli delicati con la besciamella, una ricetta in due fasi

I broccoli delicati con la besciamella possono essere conservati in frigorifero chiusi in un contenitore ermetico al massimo per 2 giorni.

Ingredienti:

800 g broccoli romaneschi

1 cipolla bianca

1 l latte intero

3 cucchiai olio extravergine di oliva

40 g burro

40 g farina 0

3 cucchiai di brodo vegetale

noce moscata q.b.

sale fino q.b.

Preparazione:

Pulite il broccolo dividendolo in cimette. Poi lavatele sotto acqua fredda e tenetele da parte. Versate

in una padella l’olio e scaldatelo insieme alla cipolla tritata finemente.

Quando la cipolla ha preso colore unite le cimette e lasciate insaporire per qualche istante. A quel punto aggiungete anche il brodo vegetale, assaggiate e regolate di sale. Aspettate almeno 5 minuti, quindi coprite i broccoli con il latte e lasciate cuocere a pentola con un coperchio ma lasciando la padella scoperta da un lato.

Dovrebbero bastare circa 15 minuti a fiamma moderata, dando una girata ogni tanto. Una volta che i broccoli sono cotti, toglieteli dalla padella e teneteli al caldo mentre preparate la besciamella.

In un tegame a parte mettete a sciogliere il burro insieme alla farina. Poi filtrate il latte utilizzato per cuocere i broccoli con un colino a maglie strette direttamente nel tegame con burro e farina. Mescolate fino a quando la besciamella diventa più densa e aromatizzate con una grattata di noce moscata. Andate avanti per una decina di minuti mescolando con una frusta a mano per evitare che si formino grumi.

Quando la besciamella è pronta, ancora calda, mettete i broccoli nel piatto da portata o in un vassoio e copriteli con la salsa. Il vostro contorno perfetto è pronto, solo da mangiare.