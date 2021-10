Test delle Calze | Dimmi quali scegli e ti dirò che donna sei

Con il test delle calze prenderemo in analisi un capo di abbigliamento fondamentale nel guardaroba di ogni donna e scopriremo alcuni dei tuoi “segreti”.

Ecco perché la scelta delle calze è così importante per definire il tuo carattere e soprattutto cos’è che ti conduce a scegliere un determinato paio di calze e non un altro.

Quando si parla di calze da donna si pensa normalmente ai collant di nylon che hanno fatto la storia della seduzione femminile, ma le cose stanno diversamente.

I collant sono un’invenzione piuttosto recente. Un tempo, esattamente come gli uomini le donne indossavano calzini di cotone o di altri tessuti. Si trattava di indumenti alti poco sopra la caviglia o fino a poco sotto il ginocchio che svolgevano prevalentemente una funzione pratica e igienica.

Le cose sono sensibilmente cambiate nel momento in cui sono stati prodotti e messi in commercio diversi tipi di collant, che hanno cominciato a rappresentare qualcosa che va molto oltre il semplice accessorio “utile” del vestiario femminile.

Noi donne di oggi siamo molto fortunate poiché, diversamente dalle nostre antenate, abbiamo la possibilità di scegliere tra diversi tipi di calze e collant. Cosa ci guida nella scelta? Naturalmente le nostre necessità ma prima di qualsiasi altra cosa la nostra indole. Cosa dicono di noi le calze che indossiamo?

Test delle Calze

Per eseguire questo test hai due strade: scegliere il tipo di calze che utilizzi più spesso oppure il tipo di calza che preferisci in assoluto. Se ogni giorno sei costretta a indossare calze che detesti per motivi di lavoro o per altre motivazioni, ti consigliamo di scegliere quelle che indosseresti il più spesso possibile se fossi libera di scegliere come vestirti!

1 – I fantasmini colorati

Sono in assoluto le calze più versatili e comode in assoluto. Resistenti, comodissime e adatte letteralmente a qualsiasi tipo di scarpa, i fantasmini hanno la meravigliosa capacità di “sparire” nelle scarpe lasciando scoperta la caviglia. In questo modo si possono indossare i fantasmini dai colori più assurdi senza che nessuno possa vederli!

Se i fantasmini sono il tuo tipo di calza preferito o comunque il tipo che indossi più spesso, di certo sei una persona estremamente pratica che vuole sempre sentirsi a proprio agio e soprattutto esprimere liberamente la propria personalità.

Sei una persona piuttosto estroversa che non ama pensare a se stessa come una donna fatale, sempre super sexy o super seducente. Preferisci immaginarti come una persona in grado di stare al passo con i propri impegni e di fare cento cose diverse ogni giorno. Per una vita così impegnata non si possono certo indossare le calze a rete!

2 – I calzini a rete

I calzini a rete sono una particolarissima via di mezzo tra i classici calzini o fantasmini di cotone e i sottilissimi collant che normalmente vengono indossati con le décolleté e in generale con i tacchi.

Si tratta di un calzino che c’è e che non c’é: non è in grado di assorbire il sudore del piede e quindi è completamente inutile da indossare nelle scarpette da ginnastica o con le scarpe che si utilizzano per molte ore al giorno.

Non sono nemmeno in grado di coprire tutta la gamba, quindi non possono essere utilizzati con gonne medie o corte, a meno di non voler mostrare le gambe nude.

A cosa servono allora i calzini a rete? Semplice: ad attirare l’attenzione dell’osservatore sul piede e sulla caviglia di chi indossa questi calzini così particolari. Si tratta di un’arma di seduzione molto discreta, non “urlata” ai quattro venti ma comunque efficace.

Se scegli questo tipo di calzini significa che sei una donna molto sicura di sé ma che non ama esporsi troppo: lo trovi un po’ volgare e non si addice al tuo carattere. Il tuo desiderio principale è essere notata da un osservatore molto attento, che sappia dove guardare per cogliere la tua essenza e soprattutto le tue particolarità. Sei una seduttrice? Sì, ma solo con le persone che ritieni davvero degne di interesse.

3 – Le calze autoreggenti

Questo tipo di calze è di certo il più sensuale in assoluto. Si tratta di un accessorio che fa del “vedo non vedo” la sua caratteristica più pregevole e allo stesso tempo più apprezzata dagli “appassionati”.

Di certo non si tratta delle calze più comode mai inventate, dal momento che sono in genere molto sottili e possono smagliarsi facilmente e che la fascia elastica intorno alle cosce può essere scomoda, soprattutto se questo tipo di calze può essere indossato per molte ore.

Gli uomini apprezzano le calze autoreggenti principalmente quando la fascia di pizzo spunta dall’orlo della gonna e si lascia ammirare da sguardi “interessati”.

Se ami in particolar modo questo tipo di calze e le indossi tutte le volte che puoi significa che sei una donna che ama piacere ma che prima di ogni altra cosa ama sedurre. La cosa che probabilmente odi di più è essere considerata poco interessante o addirittura “una donna tra tante”. Non solo sai perfettamente chi sei e quali sono i tuoi punti forti: sai anche come utilizzarli per risultare assolutamente irresistibile.

4 – I collant

I classici collant sono le calze più utilizzate dalle donne che indossano abitualmente le gonne o che svolgono lavori a contatto con il pubblico. Si tratta di calze eleganti e discrete e anche piuttosto comode da indossare, che diventano in tutto e per tutto una seconda pelle.

Chi sceglie spesso queste calze normalmente indossa anche scarpe estremamente femminili: le décolleté in tutte le loro varianti, ma anche stivali e stivaletti di pelle.

Se hai indossi spesso o preferisci questo tipo di calze significa che sei una donna attiva ed elegante che non rinuncia mai alla sua femminilità. Ti piace essere considerata una donna intelligente, forte e capace e lo dimostri vestendo sempre in maniera impeccabile e soprattutto adatta al tuo ruolo.

Tutte abbiamo dei momenti di “down” in cui non siamo al massimo della forma, ma a te capita raramente. Sei sempre in grado di abbinare un accessorio o di scegliere il rossetto giusto per farti apparire al top.

