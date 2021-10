Che ne dici, ti va se ti leggiamo nel pensiero oggi? Dovrai solo provare il nostro test dei colori e numeri: scegli una combinazione!

Attenzione, attenzione: stiamo per leggerti nella mente, quindi è il caso di eliminare tutti i pensieri impuri o le domande su con quante b si scrive obiettivo.

Eh sì, abbiamo deciso di proporti un test della personalità che scava talmente a fondo nella tua anima da dirti esattamente che cosa pensi.

Non ci credi?

Abbiamo preparato una combinazione di colori e numeri per indovinare che cosa ti passa nella mente in questo preciso momento. Che ne dici, iniziamo?

Test colori e numeri: scegli una combinazione e ti leggeremo nel pensiero

A cosa stai pensando in questo esatto momento? No, aspetta: non dircelo, lo vogliamo indovinare!

Di certo il test della personalità che abbiamo preparato per te oggi è veramente ambizioso, non trovi?

Nell’immagine qui sopra, infatti, trovi quattro combinazioni di numeri e colori. Ovviamente, i numeri da prendere in considerazione sono quelli rappresentati all’interno del quadrato colorato, mentre quelli in basso sono solo il numero delle tue opzioni.

Dovrai solo scegliere, tra questi quattro quadrati e numeri, la combinazione che ti piace di più e noi ti diremo a cosa stai pensando in questo istante.

Non ci credi? Beh ma allora dobbiamo assolutamente giocare, non trovi?

Prenditi tutto il tempo che ti serve per guardare i quadrati e scegliere quello che ti “attira” più di tutti gli altri.

Sarà il quadrato giallo, quello arancione, quello viola o quello rosso ad attirare la tua attenzione? Leggiamo subito i responsi!

I responsi del nostro test di personalità di oggi

Prima di iniziare, ti diamo un altro piccolo suggerimento: magari c’è un colore che ti attira ed un numero che vorresti accorparci ma non si trovano nella stessa opzione.

Leggi entrambi i profili e vediamo se riusciamo ad indovinare cosa pensi veramente anche se non hai scelto un quadrato solo!

quadrato uno : hai scelto il quadrato giallo , che è il colore della felicità e della spensieratezza , oltre che essere, metaforicamente, il colore della luce e dell’anima .

Insieme al giallo, nel riquadro, c’ il numero uno: che cosa rappresenta questo numero?

Come potrai aspettarti, l’uno è il numero della “ fioritura “: da questo numero tutto parte ed inizia ed è generalmente indicato come il punto di partenza, simbolicamente e non.

Cosa vuol dire questo? Semplicemente che in questo momento, oltre a pensare che questo test non ti sembra prenderci per nulla con il tuo carattere, hai finalmente stabilito che cosa vuoi dalla vita .

Sei felice, hai fatto la tua scelta o stai per farla e ti trovi nel momento migliore per prendere la vita con coraggio.

La tua mente è occupata da una scelta concreta , da un vero e proprio nuovo inizio che aspetta solo te. Quando darai il via al tutto ?

Bene, abbiamo una notizia veramente importante per te: non è che stai pensando ad una gravidanza? No, aspetta, ci spieghiamo meglio: il due è generalmente considerato il numero femminile per eccellenza mentre l’arancione, invece, è il colore che parla di espansione ed energia sessuale.

Insomma: non vogliamo dirti che in questo momento sei incinta o che la tua compagna lo sia ma forse che stai pensando, proprio ora, ad un bambino.

Magari vuoi fare il passo successivo per allargare la tua famiglia oppure ti sei finalmente reso conto che l’idea dei figli non ti fa così paura come ti faceva a vent’anni.

Insomma: nella tua mente c’è l’idea di andare avanti, di costruire qualcosa e di avere una nuova presenza nella tua vita.

Se l’idea ti spaventa ancora, però, puoi sempre pensare di adottare un cane od un gatto, no?

quadrato tre : il quadrato viola con il numero quattro al suo interno è la scelta che ti ha attirato di più tra quelle proposte. Evidentemente sei una persona con uno spirito decisamente magico e trasformista , visto che hai scelto il viola che è il colore della metamorfosi !

Il quattro , invece, rappresenta il numero degli elementi e degli umori : insomma, in realtà il quattro è il colore della stabilità .

Che cosa sta succedendo nella tua testa, allora?

Stai pensando, quasi ossessivamente ed esclusivamente , ad una scelta importante da prendere .

In questo momento della tua vita, infatti, stai soffrendo molto per qualcosa che ti divide internamente. Puoi scegliere di vivere libera e senza troppi problemi e di non sapere mai cosa ti succederà; oppure, puoi scegliere una vita “normale”.

Che cosa farai? Non è difficile immaginare perché tu, in questo momento anche, stia pensando solo alla tua scelta !

Che cosa stai pensando, quindi, in questo preciso istante?

Con ogni probabilità, anche mentre fai questo test, in realtà stai pensando a qualcosa che ti rende veramente felice od eccitato al momento attuale.

Potrebbe essere un fidanzato od una fidanzata e quello che avete fatto ieri sera oppure il tuo nuovo lavoro, la tua nuova casa od una nuova opportunità. Insomma: nella tua vita sta succedendo qualcosa di nuovo e entusiasmante e tu non riesci proprio a distogliere la tua mente da questo avvenimento!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.