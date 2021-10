Imperfezioni? eppure ai suoi occhi ti rendono incredibilmente attraente

Quelle che per te possono sembrare imperfezioni per lui sono caratteristiche che ti rendono incredibilmente attraente. Ecco alcuni esempi.

Ciò che ti rende attraente è il tuo sorriso e la tua sicurezza d te stessa. Se vuoi brillare davanti agli occhi del tuo partner devi sentirti meravigliosa tu stessa. A volte notiamo delle imperfezioni che ci affliggono. Forse ignoravi che alcune di queste imperfezioni sono delle vere e proprie armi di seduzione. Ecco quali cose tu consideri difetti e lui seducenti.

Ognuno è unico e alcune sue caratteristiche lo rendono un individuo ben distinto da tutti gli altri. Smettila di vedere solo imperfezioni, rivaluto tutto. Gli uomini adorano e considerano incredibilmente attraenti delle cose che noi donne solitamente consideriamo dei difetti. Mentre tu pensi che quella data caratteristica ti penalizza in realtà per lui potrebbe essere irresistibile.

Scopri quali tue imperfezioni in realtà attraggono gli uomini

Dovresti smetterla di vedere solo difetti ma imparare a guardare oltre e vedere il potenziale che si nasconde dietro ciò che tu consideri un difetto. Alcune tue imperfezioni attraggono irresistibilmente gli uomini, ecco alcuni esempi:

1. Le rotondità

Le tue rotondità ti creano un certo imbarazzo a letto? Se solitamente vuoi farlo con la luce spenta perché le tue maniglie dell’amore ti imbarazzano, inizia a tenere la luce accesa. I glutei ed i fianchi predominanti sembrano non essere considerati un difetto dagli uomini che contrariamente a quello che pensavi li apprezzano molto. Scopri tutti i motivi per i quali essere orgogliosa del tuo fondoschiena: Ecco perchè le persone che hanno grandi natiche sono straordinarie

2. I nei

I nei sono tratti distintivi e spesso accrescono il fascino delle persone che li espongono. Anche gli uomini non possono fare a meno di apprezzare questi puntini che decorano il corpo spuntando in punti particolari.

3. Le lentiggini

Lo stesso vale anche per le lentiggini. Questi puntini che pigmentano il viso per alcuni sono molto piacevoli e non disturbano affatto. Molte blogger di bellezza si disegnano lentiggini finte perché anziché optare per un make up che le nasconda optano per un trucco che le metta in risalto. Il motivo è senz’altro legato ala fatto che le lentiggini piacciono.

4. Rughe agli angoli degli occhi o delle labbra

Stano alle conclusioni di uno uno studio canadese, le rughe agli angoli degli occhi e ella bocca conferirebbero una qualità specifica al nostro volto, ci farebbero apparire più sincere e spingerebbero le persone ad avere più fiducia in noi, motivo per il quale non serve desiderare di cancellarle.

5. Occhi marroni

Quanto hai invidiato negli anni le persone con gli occhi chiari? Quello sguardo di ghiaccio sembra essere così penetrante e ammaliante. Non credere che anche gli occhi marroni non abbiano il loro fascino. Chi possiede gli occhi di questo colore esprime maggiore fiducia nel prossimo. Gli occhi marroni sono intensi e molto apprezzati.

6. I denti un po’ divaricati

Tutti pensano che un sorriso è bello solo se i denti sono perfettamente allineati e bianchi. I denti perfetti non sono necessariamente sinonimo di felicità, un bel sorriso resta tale anche se i denti non sono perfetti e se c’è un pò di spazio tra i denti. Meglio non trascurare l’igiene orale, è importante avere denti curati e puliti ai fini dell’attrazione. Quando guardiamo una bocca non possiamo non pensare al fatto che la baceremo.

7. Capelli in disordine

I capelli arruffati per alcuni uomini sono molto più attraenti dei capelli perfettamente in ordine. Molto dipende da cosa ricerca un uomo in una donna, se preferisce una donna dinamica ad una donna impostata. I capelli mossi e un pò spettinati evocano dinamismo e l’appartenenza ad una persona molto impegnata.

8. Capelli grigi

Spesso la comparsa dei primi capelli bianchi ci destabilizza e ci fa desiderare di correre a a fare una tinta. Il capello bianco viene associato al tempo che passa e all’invecchiamento. Le donne non si sentono a proprio agio con i capelli grigi eppure molti uomini considerano il capello argentato fortemente attraente.