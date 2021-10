Test del risveglio: la prima cosa che fai rivela chi sei

Il test del risveglio può dire molto su chi sei. E tutto attraverso le azioni che compi subito dopo aver aperto gli occhi.

Aprire gli occhi ad un nuovo giorno è sempre un momento importante nonché quello che sancisce l’inizio di una nuova giornata. I modi per affrontare questo momento sono davvero tanti.

C’è chi è così intontita da non riuscire a connettere e chi ha già mille idee per la testa. In ogni caso, ognuno di noi è portato a compiere dei gesti quasi rituali che ogni mattina segnano in qualche modo il risveglio.

In genere, la prima cosa che si fa una volta fuori dal letto o appena aperti gli occhi può dire molto sulla personalità di chi la compie. E questo proprio perché al mattino si è un po’ più istintivi e, sopratutto, più portati ad essere semplicemente se stessi.

Test del risveglio: qual è la prima cosa che fai?

Per svolgere correttamente questo test basta osservare le immagini e individuare quella in cui ci si ritrova di più. La prima che fa scattare qualcosa e che si riconosce come più calzante è solitamente quella giusta. E questo, a volte, travalica anche ciò che si fa veramente.

Per chi ha routine e abitudini diverse tra i giorni lavorativi e quelli di relax, il consiglio è quello di considerare la scelta che si sente più personale e che quando si compie aiuta a sentirsi maggiormente se stessi.

LEGGI ANCHE -> Test del pigiama: quale preferisci? La risposta rivela chi sei

Compiere un’azione piuttosto che un’altra può infatti indicare alcuni tratti fondamentali della personalità di una persona. Scopriamo quindi chi siamo, grazie al test del risveglio di oggi.

1 – La prima colazione

Se la prima cosa che fai al risveglio è quella di fiondarti in cucina per preparare una buona colazione, sei sicuramente una persona dinamica e con tanta voglia di fare.

Dalla vita sai cogliere sempre il meglio e lo fai senza preoccuparti di imprevisti o problemi. E tutto perché sei consapevole del fatto che hai tutte le armi per superare ogni tipo di avversità. Solare e disponibile con gli altri, ami goderti i momenti piacevoli della vita e sai farlo in un modo che spesso è di ispirazione per chi ti circonda.

Dopotutto riempire ogni giornata con qualcosa di bello è senza alcun dubbio positivo ed in grado di addolcire le giornate. Esattamente ciò che fa una buona colazione.

2 – La beauty routine

Appena aperti gli occhi sei solita correre in bagno per dedicarti alla tua beauty routine? Di sicuro sei una persona che tiene in modo particolare alla propria immagine. Per poter affrontare il nuovo giorno con un sorriso hai bisogno di sentirti in ottima forma.

E questo significa iniziare prendendoti cura di te e facendoti bella. Con questo rituale del mattino riesci infatti a sentirti più sicura di te e a svolgere le attività successive con maggior positività.

Nella vita hai sempre bisogno di avere un’idea di come andranno le cose. Ti piace fare programmi e pianificare almeno gli aspetti più importanti. Senza questo modo di agire finisci con il sentirti confusa e meno pronta all’azione. Per fortuna, le tue capacità organizzative sono sempre in grado di farti recuperare eventuali tempi morti rimettendoti sempre sui binari.

3 – La doccia

Non fai in tempo ad aprire gli occhi che sei già sotto la doccia? Allora sei una persona che ama cogliere a pieno la vita e che per farlo ha bisogno di sentirsi sempre in piena forma.

Prenderti cura di te al risveglio ti aiuta a rimettere in ordine le idee mentre di svegli del tutto. E ciò rappresenta anche un modo per prenderti del tempo solo tuo da concederti prima di tuffarti tra la gente.

Un modo di fare che rispecchia il tuo bisogno di spazi e di tempi solo tuoi per prendere le decisioni giuste e per agire nel modo che ti è più usuale. Cosa che fai quasi istintivamente e che ti riesce così bene da saperla imporre anche sul lavoro o quanto, più in generale, hai a che fare con gli altri.

4 – Il controllo dello smartphone

La prima azione che compi dopo aver aperto gli occhi è quella di prendere lo smartphone per controllare la presenza di eventuali messaggi e cosa avviene sui social? Allora sei sicuramente una persona che non sa mai staccare la spina.

Hai un certo bisogno del controllo che ti spinge a verificare che sia sempre tutto come lo avevi lasciato. E ciò, alle volte, ti genera una certa ansia. Per fortuna, la tua indole solare e la voglia di stare tra gli altri ti aiuta a rimetterti in sesto nel corso della giornata e a diminuire questi impulsi.

Quando sei sotto pressione, però, il bisogno di controllare ogni cosa torna a farsi vivo rischiando di compromettere la tua serenità. Un aspetto sul quale hai sicuramente bisogno di lavorare e che una volta affrontato per bene ti consentirà di vivere al meglio la tua vita.

E se il tuo modo di agire al risveglio va a periodi o tende a cambiare nel tempo? Probabilmente sei una persona dinamica e con mille modalità diverse. Motivo per cui ogni cambiamento caratterizza il tuo stato del momento. Cosa che ti aiuterà a comprenderti meglio di volta in volta.

LEGGI ANCHE -> Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.