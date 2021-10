I segni più vendicativi dello zodiaco: credi di essere in classifica?

Quanto sai essere “cattivo”? No, non preoccuparti a rispondere: abbiamo stilato la classifica dei segni più vendicativi dello zodiaco. E tu, sei in classifica?

Non vogliamo di certo dire che tu abbia una lavagna sulla quale sono indicati tutti i tuoi diabolici piani per farla “pagare” a chi ti ha fatto un torto e neanche che ti addormenti la sera, come Arya Stark, ripetendo a bassa voce la lista del tuoi nemici.

Non diremmo mai delle cose del genere proprio perché non crediamo assolutamente che tu sia un tipo vendicativo. Ehm… non credi, però, che valga la pena controllare le prime posizioni dell’oroscopo di oggi?

Scopriamo insieme quali sono i segni che fanno di tutto per prendersi la loro rivincita e forza fanno addirittura troppo.

Magari scoprirai di esserci anche tu fra loro oppure… che le persone che ti circondano ti hanno protetto fino ad ora dal peggio.

Iniziamo?

I segni più vendicativi dello zodiaco: ci sei nella classifica dell’oroscopo di oggi?

Smetti almeno per un secondo di complottare contro quel tuo compagno dell’asilo che, una trentina di anni fa, non ti ha prestato i suoi pastelli ad olio.

Lasciamo un attimo stare i tuoi complessi piani di rivincita che prevedono controllare a distanza di qualche minuto, ogni giorno, i profili social di quel tizio tanto “amico” della tua ex fidanzata.

Dimentichiamoci, anche, per un istante il tuo appostamento in quella via dove un tizio, una volta, ti ha dato una spallata senza rendersene conto, nel tentativo di incontrarlo di nuovo per rendergli pan per focaccia.

Non è che stai facendo tutto questo perché sei uno dei segni più vendicativi di tutto lo zodiaco?

LEGGI ANCHE –> Scopriamo quali sono i segni più deboli dello zodiaco e, soprattutto, perché lo sono!

Ecco, lo abbiamo detto: c’è la possibilità che tu sia una di quelle persone incapaci di lasciar andare i proprio problemi con il prossimo.

Non vogliamo dire che te la leghi intorno al dito… o almeno non solo!

No, tu non porti semplicemente rancore: tu prepari piani dettagliati e inizi guerre che dovranno soddisfare la tua sete di vendetta!

Che ne dici: pensi che valga la pena conoscere i tuoi “colleghi” dello zodiaco che sono vendicativi almeno quanto te?

Cancro: quinto posto

Potreste essere sorpresi all’idea che il Cancro sia un segno vendicativo e se questo è il caso abbiamo una cosa da dirvi.

Non conoscete proprio per niente i vostri amici od i vostri cari nati sotto il segno del Cancro!

Il Cancro, infatti, è un segno capace di diventare e di essere veramente vendicativo. No, non crea piani accurati per ferire gli altri ma sa sempre come farlo e se gli si presenta l’occasione non di fa veramente scrupoli.

Se avete trattato male un nato sotto il segno del Cancro, con ogni probabilità potete attendervi una sua vendetta. Come ogni bravo vendicativo, però, il Cancro la vendetta la gusta fredda: sa aspettare!

Gemelli: quarto posto

Oggi non ci sono problemi tra voi ed i Gemelli ma già tra un’ora o da domani non sapremmo veramente dire se sarà ancora così.

Perché? Semplicemente perché i Gemelli sono tra i segni più vendicativi dell’oroscopo e non si fanno assolutamente problemi a “farvela pagare“.

Per cosa? Magari per questioni vecchie di anni che hanno aspettato per mesi e mesi di ritirare fuori. I Gemelli, infatti, sono le classiche persone che sostengono che tutto vada bene e che non sono assolutamente offesi od arrabbiati con gli altri.

Quello che succede poi, però, è che i Gemelli siano assolutamente incapaci di trattenersi quando possono vendicarsi: e si vendicano anche con molta cattiveria!

Con i nati sotto questo segno, la vita è una montagna russa: c’è a chi piace ma anche chi proprio non ne vuole sapere!

LEGGI ANCHE –> Aiuto! Stai con un possessivo? Scoprilo con questa classifica dell’oroscopo

Bilancia: terzo posto

I nati sotto il segno della Bilancia guadagnano quasi senza sforzo il primo gradino del podio della nostra classifica di oggi dell’oroscopo.

Ebbene sì, anche le Bilancia possono essere o diventare molto vendicativi all’occorrenza: basta solo trovare la “congiunzione” (astrale o meno) giusta!

La Bilancia, infatti, è un segno che si comporta sempre come quello che non ha problemi con nessuno. Non vi dice cosa o se c’è qualcosa che non va, non si esprime e, soprattutto, ha paura di dire qualcosa per la quale gli altri potrebbero “giudicarlo”.

Cosa fa, quindi, nel frattempo la Bilancia? Potremmo dire che accumula: rabbia su rabbia e, ovviamente, vendette su vendette.

Avere a che fare con i nati sotto la Bilancia può risultare in un vero e proprio scontro “sotterraneo” che culminerà in una loro vendetta prima o poi. Meglio fare attenzione!

Leone: secondo posto

Ma come, i Leone, così leali e comprensivi al secondo posto della classifica dei segni zodiacali più vendicativi tra tutti?

La risposta, ovviamente, è purtroppo sì: il Leone può diventare veramente vendicativo e noi ci auguriamo voi non lo scopriate mai!

Il Leone, infatti, è uno di quei segni che proprio non riesce a gestire i suoi sentimenti e che quando si fa prendere dalla rabbia finisce per diventare veramente focoso.

Per il Leone, quindi, non c’è possibilità di perdono dopo che qualcuno ha esaurito le numerose chance che il Leone gli mette a disposizione!

Eh sì, perché il Leone può essere anche veramente paziente o, comunque, valutare l’amicizia e la lealtà veramente tantissimo.

Se gli fate uno sgarbo, quindi, a fronte delle vostre scuse sarà in grado di perdonarvi: ma se non lo fate, apriti cielo! Il Leone aspetterà il momento giusto per colpirvi e, nel frattempo, organizzerà anche tanti piccoli modi per farvela pagare.

Sono davvero vendicativi: non scherzate con loro!

LEGGI ANCHE –> Scopri se sei uno dei segni zodiacali impossibili da far imbarazzare: magari sei tra i primi cinque!

Toro: primo posto nella classifica dei segni più vendicativi dello zodiaco

Impossibile dare il primo posto della nostra classifica di oggi a nessun’altro che non sia il Toro. Sono veramente loro, infatti, ad essere i più vendicativi dell’oroscopo: che paura!

Il Toro è un segno che non si fa assolutamente problemi a mostrare in pubblico il suo disprezzo o la sua rabbia nei confronti di qualcuno.

Non lo fa di certo per nessun’altro motivo che non sia legato alla vendetta più pura: il Toro passa anche mesi ad architettare le sue vendette!

Che si tratti di presentarsi nel bar dove sa che sarete, di sparlare di voi con tutti i vostri amici, di raccontare in giro che siete inconcludenti o anche di precludervi opportunità lavorative, poco importa.

Il Toro farà di tutto per mettervi i bastoni tra le ruote!

Visto che questo è un segno che prende tutto spesso e volentieri molto sul personale, il Toro non ha bisogno di inviti per diventare vendicativo.

Sa già cosa deve fare e come farlo e, se gli girate le spalle, sappiate che ha già una vendetta su misura pronta per voi!