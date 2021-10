Jessica Morlacchi, dai Gazosa al fidanzato: 5 curiosità che non conosci

Jessica Morlacchi è diventata famosa grazie alla band dei Gazosa, ma sei sicuro di conoscere tutto su di lei? Ecco 5 cose che non conosci.

Jessica Morlacchi è diventata famosa grazie alla sua bellissima voce ed oggi è uno degli ospiti fissi di Oggi è un altro giorno, il programma di successo di Serena Bortone che quotidianamente tiene compagnia il pubblico del piccolo schermo nel primo pomeriggio di Rai 1.

Nonostante, in questo periodo, stia spesso in tv, la cantante è sempre stata molto riservata su quella che è la sua vita. Per questo motivo abbiamo scelto di metterti alla prova e di rivelarti 5 cose che probabilmente non conosci sul suo conto. Di cui soltanto i suoi fedeli sostenitori sono a conoscenza.

Ecco 5 curiosità su Jessica Morlacchi, che dal palco dell’Ariston del Festival di Sanremo è riuscita a conquistare il cuore del pubblico del piccolo schermo nostrano.

5 cose che sicuramente non conosci su Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi è diventata famosa grazie alla sua bella voce. In molti sicuramente si ricordano che ha esordito nel mondo dello spettacolo insieme alla band de I Gazosa. Il gruppo ha avuto per qualche anno un enorme successo, scalando le classifiche dei brani più venduti nel nostro paese.

Tutti, almeno una volta nella vita, inutile negarlo, ci siamo ritrovati a cantare uno dei loro pezzi più famosi: Www mi piaci tu. Ma sapevi che la band ha partecipato al Festival di Sanremo, nella sezione dedicata agli artisti emergenti, riuscendo anche a portarsi a casa la vittoria con il brano Stai con me (forever?) Questa non solo è la prima curiosità che riguarda la carriera di Jessica, ma anche un importante passo nella loro carriera musicale.

La band, durante il corso della sua attività, scelse di realizzare una cover del celebre brano Nessuno mi può giudicare, rendendola più moderna ed appetibile ad un pubblico composto da giovanissimi. Ricantando le famose parole di Caterina Caselli in chiave rock e rap. Purtroppo però il brano non riuscì ad ottenere il successo sperato.

Dopo qualche anno di attività, la band scelse di sciogliersi e per Jessica ha inizio un periodo buio. Un periodo che è riuscita a superare grazie all’aiuto di professionisti. Anche se non si è mai sbilanciata su che cosa ha dovuto affrontare durante il corso degli anni più difficili della sua vita.

Dopo un periodo di assenza, questa è la quarta curiosità che la riguarda, Jessica Morlacchi dei Gazosa è tornata in tv prendendo parte a progetti di successo come Ora o mai più e Tale e Quale Show.

L’ultima curiosità su di lei riguarda la sua vita privata. Jessica si è sempre dichiarata single, ma negli studi di Oggi è un altro giorno ha fatto intendere che nella sua vita sia arrivato qualcuno.