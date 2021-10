La giacca blazer di Valentina Ferragni è il capo per la mezza stagione! Copiamola con SheIn!

By

La giacca blazer è uno di quei capi senza tempo che tutte noi dovremmo avere nell’armadio. Non importa di quale colore o fantasia, l’importante è averla. Come fare? Copiando il look di Valentina Ferragni, con i capi low-cost di SheIn!

Si sa, le mezze stagioni complicano la vita di tutti noi. Ogni anno ci ritroviamo sistematicamente ad uscire di casa e ad aver sbagliato l’outfit, perché o fa troppo freddo, o fa troppo caldo. Non ci salva proprio nessuno. Però esistono delle piccole dritte che se le segui ti aiuteranno ad affrontare la mezza stagione nel modo migliore, evitando di beccarti una bella influenza a causa del tuo abbigliamento sbagliato. Vuoi sapere quali sono queste dritte? Leggi questa guida di stile targata CheDonna, che avrà come protagonista la giacca blazer di Valentina Ferragni!

Quando si parla di mezze stagioni si intende quei periodi particolari a cavallo tra la primavera e l’autunno, o tra l’autunno e l’inverno. E queste mezze stagioni non le sopporta proprio nessuno.

La caratteristica principale di questi periodi è il cambio repentino del clima: passiamo da giornate afose e assolate a quelle uggiose, grigie e umide. Chiaramente il nostro armadio non è pronto da un giorno ad un altro ad offrirci la soluzione più giusta per affrontare la giornata, perché non abbiamo ancora fatto il cambio di stagione, e finiamo per sbagliare il nostro outfit beccandoci una bella influenza.

Esistono però alcune semplici regole, o meglio accortezze, che sono indispensabili per sopravvivere senza ammalarsi ai cambi di stagione.

E utilizzare queste piccole regole assieme ad alcuni capi essenziali da mezza stagione, è l’accoppiata vincente per vincere la guerra contro il clima folle!

Siete curiose di conoscere queste regole e i capi che vi cambieranno la vita? Leggiamolo insieme in questa guida di stile!

Per sopravvivere alla mezza stagione ecco il capo che fa per te: la giacca blazer fantasia principe di Galles di Valentina Ferragni!

Valentina Ferragni ha pubblicato poche ore fa una foto che la ritraeva indossare il perfetto outfit da mezza stagione, ossia una giacca blazer fantasia principe di Galles, chiusa in vita da una cintina in pelle rossa, un pantalone leggings beige e uno stivale in gomma.

Nell’insieme, il total outfit è il perfetto esempio di come dovrebbe essere un look da mezza stagione! Vediamo il perché:

è un outfit “a cipolla” ossia costituito da capi leggeri coperti da altri capi leggeri, in modo da essere mediamente caldi. Nei momenti di afa, però, ci si può scoprire facilmente e togliere l’ultimo strato del nostro outfit, piegarlo e metterlo nella borsa.

racchiude alcune delle tendenze della nuova stagione, come la giacca blazer in fantasia principe di Galles e lo stivale in gomma!

Il total outfit però funziona soprattutto grazie al capo protagonista del look, la giacca blazer principe di Galles, perché è lui il capo più versatile in assoluto.

si può indossare come Valentina Ferragni sopra ad un pantalone stretto

a mo’ di vestito , scegliendo una giacca blazer più lunga, sempre da indossare con una cinta sul punto vita e uno stivale alto in gamba

, scegliendo una giacca blazer più lunga, sempre da indossare con una cinta sul punto vita e uno stivale alto in gamba oppure come giacca da indossare sopra all’outfit classico t-shirt, jeans boyfriend e sneakers.

Adesso che abbiamo visto come abbinarla, dobbiamo capire quale acquistare!

Ho selezionato solo per voi un modello di giacca blazer in fantasia principe di Galles, lunga da poter portare anche a vestito, con manica a palloncino, di SheIn, al costo di € 14,00 (scontata in questo momento).

Direi che con questo capo moda, e queste semplici regole, la mezza stagione potrebbe anche diventare il vostro periodo preferito!

LEGGI ANCHE: Pantaloni palazzo: ecco 3 buoni motivi per cui non possono mancarti!

Collage su CanvaTermina qui la guida di stile più social di sempre, che ha visto come protagonista Valentina Ferragni e la sua giacca blazer.

Ma le sorprese non sono finite qui!

Alla prossima guida di stile, con tante novità in fatto di moda, e non solo!