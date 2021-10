Test: qual é la forma delle unghie? Scopri cosa rivela di te

La forma che hai scelto di dare alle tue unghie rivela la tua personalità e cosa scegli di comunicare agli altri.

Ognuno di noi sceglie di mostrare agli altri alcuni tratti caratteriali predominanti. Quando facciamo nuovi incontri cerchiamo sempre degli indicatori che possano fornirci qualche indicazione sulla personalità del nostro interlocutore. Prova a dare un’occhiata alla sua manicure se vuoi capire molto di lei a colpo d’occhio.

Ti abbiamo svelato cosa rivela della tua personalità se preferisci usare lo smalto classico, le tips usa e getta, il gel o acrilico oppure il semipermanente, oggi vogliamo fare il punto sulla tua personalità a partire dalla forma delle unghie. La forma che hai scelto di dare alle tue unghie non è solo il risultato di una scelta basata su una preferenza estetica o di stile, è molto di più. La tua scelta è legata a cosa vuoi comunicare agli altri di te e quali sono i tuoi tratti caratteriali predominanti.

Cosa rivela la forma elle tue unghie sulla tua personalità?

Quale forma hai scelto i dare alle tue unghie? Ad ogni forma corrispondono tratti caratteriali ben distinti che rivelano la tua personalità.

1- UNGHIE TONDE

Se hai scelto questa forma significa che sei una persona molto pratica. Questa forma è semplice, le unghie non sono eccessivamente lunghe, non sono appuntite ma sono lo stesso molto belle e più forti, in effetti questa forma le rende meno inclini a rompersi. Ottime per tenere le mani curate anche si fanno molti lavori manuali, o quando si hanno i bambini piccoli e si desidera evitare di ferirli accidentalmente con gli artigli. Le persone che preferiscono questa forma sono molto semplici, non amano i cambiamenti e sono le piccole cose a renderli felici. Non hanno bisogno di artifici e di beni materiali.

