Test della Personalità | Sei più amata o temuta da chi ti circonda?

Questo test della personalità ti svelerà se sei più amata o temuta dalle persone che ti circondano e che ogni giorno hanno a che fare con te per vari motivi.

I sentimenti che provano nei nostri confronti le persone che ci conoscono sono dettati in massima parte dal nostro atteggiamento, dalle nostre azioni e in generale nel nostro modo di porci.

Tutto ciò che facciamo o diciamo, tuttavia, ha certamente uno scopo chiaro (per esempio farci obbedire dai figli, farci rispettare dai colleghi, farci amare dagli amici eccetera) ma ha anche delle conseguenze di cui non siamo consapevoli e che ovviamente non possiamo controllare.

Spesso infatti le reazioni di chi ci circonda ci sembrano esagerate e fuori luogo, ci sentiamo umiliate o trattate ingiustamente da persone di cui ci fidavamo o che credevamo ci volessero bene.

Il motivo per cui questo avviene in realtà è che, anche se avevamo le migliori intenzioni, le nostre azioni hanno avuto delle conseguenze negative sulle altre persone.

Con questo test della personalità analizzeremo proprio le conseguenze non volontarie delle nostre azioni, quelle che cioè ricadono su di noi anche se non ce ne rendiamo conto o non volevamo che accadesse.

Test della Personalità: sei più amata o temuta?

Per eseguire correttamente questo test non dovrai fare altro che osservare gli oggetti che ti proponiamo e scegliere quello che, istintivamente, è il tuo preferito. Non deve necessariamente esserci un motivo alla base della tua scelta: questo tipo di test funziona molto meglio se viene eseguito in maniera spontanea e senza pensare troppo.

1 – Il mazzo di fiori

Il mazzo di fiori è il simbolo praticamente universale dell’omaggio a una donna amata. Questo mazzo di fiori, in particolare, è formato esclusivamente da fiori bianchi che rappresentano la purezza interiore ed esteriore di una donna.

Se hai scelto questo tra gli oggetti che ti abbiamo proposto, significa che sei una donna dall’animo puro che spesso appare indifesa e che, per questo motivo, suscita negli altri principalmente sentimenti d’amore e desiderio di protezione.

Le persone che ti conoscono o che ti hanno conosciuto in passato non sono nemmeno in grado di immaginare che tu possa fare qualcosa di male o che tu possa comportarti in maniera scorretta per ottenere un tuo tornaconto personale: sei considerata un angelo in tutto e per tutto.

Senza alcun dubbio sei una persona buona e molto gentile, apprezzata da tutti coloro che le sono intorno. Si potrebbe dire che tutti ti amano, anche coloro che ti hanno appena conosciuta!

2 – Il computer

Il computer portatile è diventato per molte persone uno strumento di lavoro indispensabile, soprattutto da quando gran parte dei lavoratori e delle lavoratrici italiane hanno dovuto lavorare in smartworking per molti mesi.

Se l’oggetto che ti ha attirato maggiormente è il computer significa che sei una persona estremamente efficiente (del resto il computer è una macchina che esegue moltissime operazioni insieme ad altissima velocità) e che, più che essere amata o odiata il tuo obiettivo principale è far funzionare le cose e eseguire i compiti che ti sono stati assegnati.

Il problema in questi casi è che agisci spesso senza pensare ai sentimenti delle altre persone, quindi secondo questo test della personalità sei amata o temuta a seconda della persona che hai di fronte. Chi ha il tuo stesso modo di fare forse non ti ama, ma di sicuro ha molta stima di te. Chi invece è più sensibile o semplicemente più timido, pensa a volte che tu sia una persona emotivamente fredda e come c’è da aspettarsi ti teme.

La verità ovviamente è diversa: sei una persona che ha molto sensibile e che ha gli altri molto a cuore. Forse dovresti semplicemente trovare il modo di comunicarlo!

3 – I profumi

Il profumo è uno degli strumenti di seduzione più apprezzati dalle donne di ogni epoca e, di certo, più efficaci in assoluto. Il profumo rimane nella memoria delle persone molto, molto a lungo, e basta a volte anche una sola nota di un profumo amato per riportare alla mente con estrema precisione il ricordo di una persona (in questo caso di una donna).

Se hai scelto i profumi sei una donna che viene spesso amata moltissimo da coloro che la circondano perché fai di tutto per essere amata e ammirata, per rimanere impressa nella memoria delle persone che ti incontrano e che avranno a che fare con te in futuro.

Il tuo carattere determinato e affascinante però incute un po’ di timore in alcune persone, soprattutto nelle donne che si sentono meno dotate di te di fascino e di carisma.

4 – La penna

Una bella penna pregiata è un oggetto che non utilizziamo più molto spesso, dal momento che in moltissimi ambiti la scrittura in digitale ha sostituito quasi del tutto la scrittura a mano.

Se, nonostante questo, le penne ti piacciono molto, al punto che ne hai scelta una, questo significa dice moltissimo di te e del tuo carattere.

Se hai scelto una penna sei una persona molto temuta da coloro che ti circondano, poiché non hai nessuna difficoltà ad esprimere ciò che pensi e sottolineare gli errori commessi dagli altri.

Se ti comporti così sul posto di lavoro i tuoi colleghi e i tuoi sottoposti ti temono perché potresti metterli in difficoltà, mentre in famiglia vieni temuta perché sei sempre pronta a far valere il tuo punto di vista.

Inutile dire che per questa forza di carattere spesso vieni anche profondamente amata, ma ad amarti sono soltanto persone dal carattere molto forte e molto deciso, in grado di sostenere il confronto continuo con te.

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.