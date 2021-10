I segni zodiacali che rimarranno single: sei tra loro per caso?

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti una classifica dell’oroscopo molto particolare: ecco quali sono i segni zodiacali che rimarranno single e perché!

Diciamoci la verità: è capitato veramente a tutti, prima o poi, di immaginare la propria vita da fidanzati o da sposati.

La casa con la staccionata bianca, il cane in giardino, il prato ben curato e via discorrendo.

Ok, va bene, siamo d’accordo: magari non ve lo siete immaginato così ma, in ogni caso, è capitato anche a voi di immaginare un futuro con qualcuno al vostro fianco.

Bene, stelle e pianeti potrebbero avere dei piani diversi per voi e proprio per questo abbiamo chiesto loro di stilare una classifica decisamente particolare.

Pronti a scoprire se vi trovate tra i primi cinque segni che rimarranno… single per tutta la vita?

I segni zodiacali che rimarranno single: ecco chi sono e perché secondo l’oroscopo di oggi

Niente da fare: se lo dicono le stelle non potrà che essere vero, non trovi?

Dai, ovviamente scherziamo. Però, ecco, dare un’occhiata alla classifica dei segni zodiacali che rimarranno single secondo l’oroscopo non può far male dopotutto, non credi?

Ci sono cinque posizioni: meglio vedere chi sono e perché e magari levarci del tutto il dubbio di trovare il nostro segno tra loro.

Ovviamente non crediamo alla possibilità che se lo dice l’oroscopo tu rimarrai single per sempre… non è vero?

Dai, a parte tutto, rimanere single non è assolutamente questo gran problema: ci sono persone che non vedono l’ora di poter stare, finalmente, un poco da sole!

LEGGI ANCHE –> Il tuo partner è uno dei segni più manipolatori dell’oroscopo?

Quasi sicuramente, quindi, quei segni zodiacali che si trovano in questa classifica sono quelli a cui stare da soli non fa proprio così orrore.

Certo: adesso vedremo chi e perché, secondo le stelle, rimarrà single a vita: curiosi di conoscerli… da vicino?

Acquario: quinto posto

Per fare qualsiasi cosa, nella vita, esiste un solo metodo: quello degli Acquario… a sentire, ovviamente, gli Acquario!

Questo è un segno che fatica veramente nel rapporto con gli altri! Innanzitutto, crede di dover sempre fare tutto per tutti.

Ecco perché non solo le relazioni con lui sono difficili per gli altri ma proprio per l’Acquario stesso: si fa carico di ogni problema e non si ferma di fronte a nulla!

In secondo luogo, poi, l’Acquario ha tutta una serie di piccole modalità e regole con le quali bisogna fare le cose, dal lavare i piatti ad amarsi.

Quasi impossibile che trovi qualcuno che la pensi esattamente come lui o che decisa di farsi “comandare” a bacchetta per poter vivere tranquillo!

Capricorno: quarto posto

Scusate, volevamo chiedervi se conoscevate qualcuno più testardo e cocciuto dei nati sotto il segno del Capricorno.

Come? Dite di no? Ah, ma allora è proprio per questo che i Capricorno, con ogni probabilità, potrebbero finire a rimanere single per il resto della loro vita!

Ovviamente noi non glielo auguriamo ma dobbiamo dire la verità: i Capricorno sono tra quelle persone che, più di tutte, non si fanno problemi a stare da soli.

Certo, sotto il loro atteggiamento burbero spesso e volentieri si nasconde un cuore d’oro ma questo non vuol dire che i Capricorno muoiano dalla voglia di avere a che fare con gli altri.

Sono persone che stanno veramente bene da sole: perché preoccuparsi dei sentimenti altrui?

LEGGI ANCHE –> I segni zodiacali che hanno paura dell’amore: ecco la classifica

Scorpione: terzo posto

Anche gli Scorpione non sono persone che anelano veramente tanto al rapporto con gli altri e che non si farebbero nessun problema a rimanere da soli “per sempre”.

Visto che sono decisamente poco inclini ad ascoltare gli altri ed i loro sentimenti (sentimenti? Che cosa sono? Lo Scorpione decisamente non ne conosce molti), i nati sotto questo segno non si fanno scrupoli in amore.

Certo, se qualcuno si vuole prendere la briga di fare tutto il lavoro “emotivo” con e per loro non c’è problema.

Lo Scorpione accetterà di buon grado di avere qualcuno che dorma vicino a lui e con il quale andare a cena fuori per il suo compleanno.

Se così non dovesse essere, però, per lo Scorpione è quasi meglio. Si tratta di persone decisamente poco desiderose di avere gli altri vicino e che, quindi, da single sono più felici che mai!

Leone: secondo posto

I nati sotto il segno del Leone single? Ma come, non sono i re e le regine della savana? Certo, questo è vero: i Leone sono estremamente desiderati e, spesso, hanno veramente l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda l’amore!

Peccato, però, che i Leone non abbiano assolutamente nessuna voglia di stare con gli altri… a meno che questi non diventino copie spiccicate dei Leoni stessi!

Egoisti, protagonisti, capaci solo di vedere sé stessi ed i propri desideri: diciamoci la verità, i Leone non sono proprio fatti per stare con gli altri!

Non si tratta di cattiveria quanto di un vero e proprio modo di fare che pretende che gli altri, con i loro bisogni e necessità, svaniscano.

C’è solo il Leone e solo il Leone conta: anche in una relazione a due!

Ovviamente, visto che sono fatti così, i nati sotto il segno del Leone faticano molto a trovare qualcuno che stia loro vicino… per sempre.

Di certo, hanno talmente tanti candidati che possono ingannare l’attesa dell’amore con la A maiuscola anche per anni.

E se non arriva, poco male: ci sarà sempre qualcuno che idolatrerà il Leone… vero?

LEGGI ANCHE –> Scopri se la tua migliore amica è uno dei segni che tornano sempre con l’ex (probabilmente sì)

Ariete: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che rimarranno single

Al primo posto della nostra classifica di oggi, a sorpresa forse per qualcuno, troveremo tutti i nati sotto il segno dell’Ariete.

Che strano, vero? E invece no: gli Ariete, infatti, sono spesso circondati da tantissime persone (amici, fidanzati o conoscenze più o meno approfondite). Questo non vuol dire, però, che siano persone che amino gli altri o che li vogliano per sempre nella loro vita: assolutamente no!

L’Ariete è un segno che ha un modo di fare decisamente strano: per loro nessuno è mai abbastanza e, quindi, passano molto tempo a cercare di trovare il partner perfetto o di cambiare in meglio il loro.

Gli Ariete, di certo, vivono quasi sempre un percorso emotivo piuttosto strano: spesso “fingono“, quasi, di essere insicuri ed incerti, soprattutto in amore.

Quello che si scopre poi, ad un certo punto, è che in realtà gli Ariete non sono insicuri… ma proprio il contrario!

Estremamente sicuri di sé ed anche arroganti, convinti di essere il meglio del meglio, difficilmente gli Ariete si accontentano di un partner che non sia quello che vogliono o che immaginano loro.

Il risultato? Dopo tanto tribolare, la possibilità che l’Ariete rimanga single per sempre non è solo una possibilità… ma quasi una certezza!