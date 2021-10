Nude look, Giulia De Lellis così: pelle di porcellana e sopracciglia folte

Nude look: Giulia De Lellis è dir poco divina! Pelle compatta, colorito roseo e sopracciglia naturali (ma super curate!). Copia subito il suo stile.

A tutto nude! Per il makeup, la parola d’ordine per l’autunno 2021 è semplicità. Modelle, attrici e social influencer puntano su un trucco acqua e sapone. La base viso resta il punto di forza: conta molto farla bene, eliminando imperfezioni e discromie. Risultato: un colorito liscio e compatto, a prova di selfie!

Alla base del makeup nude c’è l’esigenza di nascondere tutti i difetti, valorizzando però i punti di forza. La preparazione della pelle è uno step fondamentale. I prodotti vanno selezionati in base alle esigenze personali, senza dimenticare l’importanza dell’idratazione e del primer.

Quello nude è una sorta di trucco invisibile, perfetto per completare ogni look, da quello più casual a quello più ricercato. E’ adatto per ogni occasione, perché coniuga eleganza e sobrietà. Ma c’è una novità che fa la differenza: questo autunno il makeup nude si veste di rosa.

Il nuovo nude non è più beige come in passato. La tendenza è quella di scegliere tonalità molto vicine al colore naturale della pelle. In altre parole, si punta a ricreare sul viso dei pomelli un po’ arrossati, per ottenere un effetto da colorito sano.

Tra le vip di casa nostra che si sono lasciate stregare dal makeup nude c’è anche Giulia De Lellis. La bella influencer, su Instagram, si presenta con una pelle di porcellana, occhi e labbra valorizzati quanto basta e sopracciglia ben definite. Scopri subito come ricreare il suo look!

Nude look Giulia De Lellis: il fascino della semplicità!

Per essere belle e sexy non servono ‘quintali’ di trucco. Lo dicono tutti i makeup artist. Il segreto è nella qualità (e non nella quantità) dei prodotti utilizzati. Per l’autunno-inverno 2021 la regola d’oro è: sedurre al naturale.

I cosmetici hanno texture ultrasottili, per enfatizzare i lineamenti senza appesantirli. Non c’è spazio per gli eccessi. Si punta a un risultato armonico, basato sull’incarnato, il colore degli occhi e quello delle labbra. Il ‘fattore pink’ gioca un ruolo chiave nel makeup nude autunnale; via libera alle palette dai toni rosati!

Quando si parla di bellezza e dintorni, con riferimento particolare al makeup, le vip di casa nostra sono sempre attente a rimanere al passo con gli ultimi trend. Il trucco nude sta letteralmente spopolando e sono già tantissimi i volti noti che lo hanno scelto; dalle sorelle Chiara e Francesca Ferragni, passando per Elodie, fino ad arrivare a Giulia De Lellis.

La bella influencer romana, che ha parlato spesso con i fai dei suo problemi con l’acne, si è rifatta il look. Ed è incantevole! Incarnato liscio e compatto, sguardo da cerbiatta, labbra ben valorizzate e sopracciglia al naturale volutamente spettinate. Insomma, in makeup autunnale davvero super trendy!

La base viso della De Lellis (vedi foto) è semplicemente divina. Le labbra sono enfatizzate in perfetto stile nude; merito del contouring e del rossetto color carne finish mat.

Ma veniamo ora alle sue sopracciglia. Noterai, senz’altro, che sono folte e definite. Un risultato impeccabile che si ottiene con accortezze particolari. Le sopracciglia della De Lellis sono anche leggermente spettinate. E’ non è un caso. Sono proprio così quelle più alla moda.

Anche Kate Middleton si è presentata con sopracciglia di questo tipo alla prima di “No Time To Die” al Royal Albert Hall. Oltre che sull’abito meraviglioso total gold shine, lo sguardo dei curiosi è caduto anche sulle sue sopracciglia.

C’è chi giura che la duchessa di Cambridge sia ricorsa al trattamento della laminazione. I suoi archi sopracciliari sono apparsi più folti e definiti, come mai lo erano stati prima. Un indizio che ha fatto parlare subito di sopracciglia laminate, con tutti i peli nella stessa direzione. Insomma, la perfezione!

Chissà che anche Giulia De Lellis non abbia scelto lo stesso trattamento. Vero è, comunque, che le sopracciglia sistemate così incorniciano alla perfezione il suo sguardo. Promossa a pieni voti! Il suo makeup è complessivamente impeccabile.



Se cerchi nuovi spunti per il tuo look autunnale, allora lasciati ispirare proprio da Giulia De Lellis. Il risultato ti piacerà moltissimo!