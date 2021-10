Avete mai visto la casa di Katia Ricciarelli? Un piccolo gioiello

Avete mai visto la casa di Katia Ricciarelli? Sapete dove vive? Un piccolo gioiello a Bardolino, sul Lago di Garda dove ha scelto di vivere.

Katia Ricciarelli, dopo aver girato il mondo e aver portato la lirica italiana esibendoni nei teatri più importanti, ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura. Protagonista del Grande Fratello Vip 2021 sta trascorrendo le sue giornate nella famosa casa di Cinecittà, ma dove viva realmente la Ricciarelli? Avete mai visto la sua casa?

Katia Ricciarelli ha scelto di vivere lontano dalle grandi città. L’artista, infatti, non vive nè a Roma nè a Milano, ma a Bardolino.

Casa Katia Ricciarelli: un gioiello sul Lago di Garda

Nata a Rovigo, dopo aver girato il mondo, Katia Ricciarelli, come base della sua nuova vita, ha scelto un piccolo borgo sul Lago di Garda. Come ha raccontato nella casa del Grande Fratello Vip 2021, da qualche tempo, ha deciso di rinunciare alle grandi case preferendo proprietà più piccole che riesce a mantenere in perfetto ordine e in cui vive con il suo cagnolino.

Katia Ricciarelli da qualche anno vive in una splendida casa a Bardolino, Verona, con vista sul lago di Garda. La Ricciarelli ha scelto di vivere in una casa non grandissima in cui trascorre le sue giornate godendosi la tranquillità del posto in cui ha scelto di soggiornare.



Dalle poche foto che troviamo su Instagram, la casa è molto luminosa e le vetrate offrono un panorama mozzafiato come potete vedere qui in basso.

Nella casa della Ricciarelli, naturalmente, non può mancare un pianoforte con cui può continuare a dedicarsi alla musica. La cucina è arredata in modo semplice ed essenziale con il pavimento in parquet.

Vivendo in una casa di dimensioni normali, la Ricciarelli riesce a tenerla in perfetto ordine come ha raccontato durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 2021.