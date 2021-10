Le borse made in France più belle alle quali non sapremo resistere questo autunno

Ci sono borse che ogni donna sogna di trovare sotto l’albero, in un pacchetto scintillante sul comodino la mattina del proprio compleanno o, a prescindere dalle feste comandate, di ricevere in dono dal fidanzato. Sì, sto proprio parlando di Chanel, Dior, Hermes, Givenchy ed altri iconici brand. Scopriamo le novità per l’autunno – inverno 2021-2022.

Li ammiriamo da sempre per il loro patriottismo e per l’invidiabile nazionalismo che hanno nel dna, li rispettiamo – pur odiandoli un po’ – in quanto temibili avversari nello sport ed in altre competizioni internazionali. Nella moda, proprio come noi, sono maestri indiscussi di qualità, stile ed eleganza. Sono, ovviamente, i francesi e le loro creazioni in fatto di borse fanno sognare più che mai. Vediamo le (ir)raggiungibili da aggiungere alla nostra wishlist “asap”.



Vive la France: le borse nuove più chic di stagione

Isabel Marant propone l’irresistibile borsa Botsy a tracolla in shearling e cuoio con chiusura magnetica a 595 euro ed anticipa le tendenze della primavera- estate 2022 attraverso i pompon con le frange in vendita singolarmente sul sito ufficiale del brand (a scelta tra il rosso e il nero, costano 250 euro).

Givenchy punta sulla borsa 4G ed il modello piccolo in pelle di vitello liscia rosso scuro con catena dorata è molto cool – nonostante si salga di prezzo, 1590 euro. Rigida ed essenziale, promette di essere un continuativo rivelandosi un’ottima spesa.

L’universo Louis Vuitton non smette mai di stupire e lo fa anche con la borsa Coussin pm gold. Ne esistono ben undici varianti, si va dall’argento al rosso, costa 2900 euro, ed ha una pratica tracolla regolabile in tessuto bicolore.

Restano sempre desiderate Chanel ed Hermès che, nonostante propongano nuovi pezzi, hanno sempre rispettivamente la 2.55 , la Birkin e la Kelly con liste d’attesa solo per le coraggiose, proprio come direbbe Gerry Scotti in “Chi vuol esser milionario”.

La borsa dice molto di noi, se facente parte di uno dei brand sopracitati si può rivelare anche un ottimo investimento (gli uomini non ci credono ma noi sappiamo che è così). Se non ci si può permettere di spendere certe cifre ci sono alternative più accessibili ma, visto che sognare è gratis, guardare non fa di certo male. Anzi.

Silvia Zanchi