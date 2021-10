Test: cosa preferisci sulle unghie? lo smalto che usi rivela chi sei

Il tipo di smalto che preferisci avere sulle unghie rivela aspetti nascosti della tua personalità.

L’amore delle donne per le unghie ha origini lontane. Le donne amano decorare le unghie con lo smalto e sfoggiare mani curate ed incredibilmente sensuali. Lo smalto è un simbolo di femminilità, il tipo di smalto che preferisci per esaltare le tue unghie rivela molte cose di te. E tu che tipo sei? Scoprilo rivelando se preferisci lo smalto classico, le tips usa e getta, il gel acrilico o lo smalto semipermanente.

Photo CheDonnaScopri cosa rivela il tipo di smalto che preferisci sulla tua personalità. Ogni donna ha una personalità diversa e le sue scelte riflettono il suo modo di essere. Anche la scelta dello smalto non è casuale ma è il risultato di ciò che vuole comunicare di lei. Il test di oggi ti rivela che donna sei.

LEGGI ANCHE —> Test dell’ombretto: quello con cui preferisci truccarti svela chi sei

Test: cosa metti sulle unghie? Il tipo di smalto che usi rivela chi sei

Ami mostrare mani sempre curate? Se anche per le tue unghie è sempre primavera è perché sai perfettamente che le mani curate e la scelta del colore dello smalto sono indispensabili per aggiungere un tocco di classe alla tua persona. Ti abbiamo rivelato cosa rivela di te il tuo colore di smalto preferito, oggi ti sveliamo cosa rivela il tipo di smalto che preferisci.

Se sulle tue unghie preferisci mettere:

Lo smalto classico

Se ami decorare le tue unghie con lo smalto classico, significa che preferisci uno smalto che puoi rimuovere con facilità. Ti piace cambiare colore sulle unghie con la stessa velocità con quale cambi vestiti, per te lo smalto è una finitura che va abbinata, il colore giusto aiuta non solo a risaltare gli abiti scelti ma anche il tuo stato emotivo. Passando da colori accesi a smalti nude, non fai che comunicare la tua voglia di stare in mezzo alla gente e divertirti o restare sola apprezzando la compagnia di te stessa. Sei una persona minimalista e tendenzialmente classica sia per quanto riguarda il look, che per la scelta dell’arredamento.

Clicca su successivo per scoprire cosa svelano gli altri tipi di smalto.