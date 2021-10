Test della Personalità | Sei una persona facile da manipolare?

Sei facile da manipolare? Con questo test della personalità saremo in grado di dirti se sei una persona ferma nelle sue decisioni o se ti fai influenzare (un po’ troppo) dalle azioni e dai pensieri degli altri.

Quando cerchiamo di analizzare il nostro comportamento in maniera oggettiva, nella maggior parte dei casi pensiamo di agire secondo i nostri principi, secondo le nostre idee e, principalmente, secondo la nostra volontà.

Si tratta in realtà di una mera illusione: nessuno fa sempre, solo e soltanto quello che vuole. Al contrario, molto spesso regoliamo le nostre azioni sulla reazione degli altri e su come ci aspettiamo di essere giudicati dagli altri.

Inoltre, le persone che abbiamo intorno cercano in ogni modo di manipolarci (anche senza rendersene conto) pur di ottenere da noi ciò che vogliono.

Ovviamente la manipolazione non è sempre a scopo negativo: anche quella messa in atto dalla mamma che cerca di convincere il bambino a non indagare sull’esistenza di Babbo Natale è una manipolazione!

Il delicatissimo equilibrio tra quello che vogliamo e quello che gli altri vogliono da noi è estremamente labile: tu come lo gestisci?

Test della Personalità: quanto sei manipolabile?

Per eseguire correttamente questo test dovrai soltanto osservare gli oggetti che ti proponiamo in questa immagine e sceglierne uno. Non importa il motivo per cui lo sceglierai o il ragionamento che sta alla base della tua scelta, basta che tu scelga velocemente.

1 – La Barca a Vela

La barca a vela è molto diversa da una barca a motore. Questo tipo di imbarcazione infatti non può andare dove vuole, deve dirigersi dove il vento le consente di andare.

Per questo motivo condurre una barca a vela è molto diverso da condurre un motoscafo: nel secondo caso basta accendere un motore e girare un timone, nel primo caso bisogna conoscere e assecondare il vento e il mare.

Se hai scelto la barca a vela sei una persona molto sensibile alle condizioni esterne, all’ambiente in cui agisci ma anche a ciò che pensano le persone che ti stanno intorno.

A volte puoi sembrare facile da manipolare (del resto “vai dove ti porta il vento”) ma non è affatto così: sai tenere perfettamente la tua rotta, e se fai qualche breve deviazione è soltanto perché lo vuoi, non perché ti hanno detto gli altri di farlo!

Hai scelto uno degli altri oggetti? Clicca su SUCCESSIVO e troverai le altre soluzioni!