Foglia o paesaggio? Dicci cosa vedi e scopri quanto sei emotivo

Oggi vogliamo proporti un semplicissimo test della creatività: guarda la foto e dicci cosa vedi tra il paesaggio e la foglia. Pronto a scoprire se sei un vero artista?

Pensi di avere le caratteristiche per diventare un vero artista, prima o poi, nella vita? Sai di avere una sensibilità sviluppata, la capacità di mandare messaggi potenti e anche quella di saper creare il bello?

Allora questo è il test che fa per te: ti diremo quanto sei creativo e come semplicemente grazie a questo dipinto.

Che ne dici: ti va di raccontarci cosa vedi nell’illustrazione?

Test della creatività: dicci cosa vedi in foto e sveleremo se sei un vero artista

Tutti abbiamo pensato, almeno una volta nella vita, di essere destinati a grandi cose. Magari desideravi trovarti sui palchi più importanti del mondo come cantante, oppure hai sempre creduto che i tuoi dipinti sarebbero stati esposti al MOMA.

Ancora di più, hai pensato che avresti fatto l’attore o l’attrice o che saresti stato un nome importante della letteratura.

Ehi, non disperare: non siamo mica qui per dirti che tutte queste cose non succederanno o non possono assolutamente succedere, anzi!

Quello che vogliamo capire oggi, però, è quanto è creativo il tuo animo.

Per il test della creatività, quindi, abbiamo preso in prestito un quadro dipinto dal famosissimo pittore surrealista Vladimir Kush. Ora vogliamo sapere da te: che cosa ci vedi?

A prima vista potresti aver “intercettato” un paesaggio con paesini e barchette e poi una grande foglia, sulla quale i paesini “riposano”.

O forse è il contrario: per te la foglia è fondamentale e i paesini e gli altri elementi li hai visti solo dopo.

Scopriamo quanto sei creativo?

hai visto prima la foglia: nel disegno, per te, è palese che il primo elemento sia una grande foglia, decisamente surreale vista la sua dimensione!

Quella che, ad un altro occhio, sembra una montagna dalla quale nasce un fiume è per te la foglia con la sua linfa vitale.

I bordi frastagliati, le pieghe e le colorazioni ti hanno convinto: in questo disegno c’è una foglia gigantesca! (E poi, in caso, tutto il resto).

Quello che possiamo dirti, per quanto ti sorprenderà, è che la tua creatività non è al massimo (magari si tratta solo di un momento).

Vedere la foglia, infatti, è decisamente “semplice” almeno per le persone con un’intelligenza pratica! Non sei molto un sognatore od un creativo, non ti piace immaginare mondi differenti: hai i piedi per terra e sei una persona concreta e capace.

Attenzione: questo non vuol dire che tu non possa diventare un artista di qualsiasi genere visto che, come ben sai, è lo studio e la pratica a fare il mestiere!

Di certo, però, sei una persona che nel suo lavoro, anche quello d’ufficio, è un leader! Hai capacità concrete e non ti piace tanto sognare ad occhi aperti: il test della creatività ci dice che per ora, forse, un lavoro artistico non fa per te.

Potresti prenderla come una sfida e vedere se, invece, riuscirai a smentirci!

