Scopri quali sono i segni zodiacali più bugiardi fra tutti quanti

Scopriamo insieme la classifica dei cinque segni zodiacali più bugiardi dell’oroscopo: sei in classifica oppure vuoi raccontarci di no?

Ti è mai capitato di dire una bugia?

No, non mentire proprio ora in risposta a questa domanda: certo che ti è capitato di dire una bugia!

Poco importa quanto grossa o quando l’hai detta: sappiamo tutti quanti che non c’è persona al mondo che non si sia mai lascito sfuggire una piccola bugia.

Certo, ci sono persone che, però, dicono bugie a tutto spiano tanto che è molto difficile capire come o quando dicono la verità.

Se mai la dicono!

Chissà se chiedendo a stelle e pianeti riusciremo a capirci finalmente qualcosa!

I segni zodiacali più bugiardi: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Bugie bianche, dalle gambe lunghe o corte, dette a fin di bene oppure usate come una vera e propria arma.

Quante volte ti è capitato di dire una bugia bella e buona?

Sappiamo tutti che, spesso e volentieri, le bugie sono qualcosa che diciamo per “difenderci“.

Magari qualcuno ci sta pressando con domande inopportune, magari vogliamo una via d’uscita semplice da una situazione spinosa o, magari, non vogliamo rendere conto agli altri dei nostri comportamenti.

Insomma: ci sono milioni di motivazioni per dire una bugia, magari piccola o che ci aiuti a passare la giornata.

Alcune persone, però, hanno una vera e propria passione per le bugie tanto da dirne in quantità industriali.

Per riconoscere questi bugiardi (che ovviamente mai ammetterebbero di essere tali), abbiamo pensato di chiedere aiuto a stelle e pianeti.

Che ne dici: nella classifica dei segni zodiacali più bugiardi potrebbe esserci anche il tuo segno o sei sicuro di essere innocente?

Ariete: quinto posto

Gli Ariete sono dei veri bugiardi: è arrivata l’ora di smascherarli! I nati sotto questo segno, infatti, faticano molto a dire la verità, a loro stessi ed agli altri.

Non si preoccupano assolutamente di dire la verità perché, in teoria, grazie alla loro parlantina riescono sempre a “rigirare la frittata“.

Gli Ariete, infatti, sono abili oratori capaci di convincervi di tutto e del contrario di tutto. Per loro, dire una bugia, è come giocare ad un bel gioco di cui sono espertissimi.

Si divertono, la passano sempre liscia e riescono a creare drammi anche di situazioni che sarebbero del tutto innocue. Meglio di così, non si può!

Capricorno: quarto posto

I nati sotto il segno del Capricorno sono persone decisamente particolari quando si tratta di mentire.

Loro, infatti, direbbero che più che mentire c’è un problema di compiutezza delle informazioni: i Capricorno non dicono mai “tutta” la verità!

Certo, da un punto di vista strettamente formale questo non è mentire. Dall’altro lato, però, per cavare la verità dalla bocca dei Capricorno bisogna fare loro esattamente la domanda giusta, ben ponderata e precisa in ogni dettaglio.

Altrimenti succede che il Capricorno, semplicemente, non parla: certo, non mente anche, ma sa benissimo che dovrebbe dire qualcosa di più di quanto non stia facendo!

Insomma, i Capricorno sono bugiardi che non possono essere chiamati così. Sappiate, però, che sono bravissimi a nascondere le cose e tirarle in lungo fino all’ultimo istante possibile!

Sagittario: terzo posto

I nati sotto il segno del Sagittario sono persone che possono diventare facilmente bugiarde e, proprio per questo, abbiamo affibbiato loro il primo gradino del nostro podio di oggi.

Innanzitutto, il Sagittario è un segno che non si fa problemi a nascondere informazioni e non dire le cose come stanno.

Certo: sono persone che sanno tenere un segreto ma sanno anche mentire veramente tanto!

In secondo luogo, il Sagittario finisce per mentire quando non sa come rispondere alle persone della sua vita che gli chiedono conto delle sue azioni.

Non può farci veramente niente: il Sagittario è un segno che non dirà mai quali sono le vere motivazioni che lo spingono a comportarsi come si comporta.

Va bene se il Sagittario è un vostro conoscente: ma quando diventa vostro amico o il vostro partner possono crearsi dei drammi niente male!

Bilancia: secondo posto

Come? La Bilancia in seconda posizione nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi, quella dei segni più bugiardi?

La risposta è assolutamente ed ovviamente sì: i nati sotto il segno della Bilancia sono quasi i più bugiardi dello zodiaco e mentono a tutto spiano!

Pensateci bene: sempre allegri e felici, spontanei e generosi, amici di tutti e senza nemici. Ma queste Bilancia dove trovano il tempo di essere sempre così ottimisti?

La verità è una: la Bilancia è un segno che, generalmente, è veramente positivo e felice e che non si fa problemi a farsi amici anche tra gli sconosciuti.

Dall’altro canto, però, quando la Bilancia, come tutti, ha dei momenti “no“, nei quale si sente più triste o, semplicemente, prova invidia od antipatia… mente!

Invece di dire le cose come stanno o agire di conseguenza, la Bilancia si forza in rapporti che non vorrebbe perseguire, dice bugie in faccia e a tutto spiano e fa di tutto per sembrare sempre felicissima.

Inutile dirvi che le loro bugie, a chi li guarda un minimo smaliziato, si vedono da lontano un miglio. Ma non sarebbe più semplice dire solo le cose come stanno?

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più bugiardi

Cari nati sotto il segno dei Gemelli, diteci la verità: sapete benissimo di essere il segno zodiacale più bugiardo di tutto l’oroscopo, non è vero?

Piuttosto che dire la verità (ed anche di rispondere sinceramente a questa domanda) fareste veramente di tutto: vi conosciamo bene!

I Gemelli, infatti, sono persone che non si fanno assolutamente scrupoli quando si tratta di dire bugie.

Per loro, infatti, esiste un solo obiettivo: quello di stare tranquilli e di non doversi preoccupare degli altri!

Per i Gemelli mentire è qualcosa che ha a che vedere, principalmente, con il loro modo di rapportarsi con la loro personalità “multipla“.

Un giorno, infatti, i Gemelli dicono una cosa mentre quello dopo ne dicono un’altra: si tratta di persone che mentono quasi per necessità!

Bene ricordarsi, inoltre, che i nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che mentono principalmente a sé stesse. Non si fanno scrupoli a mentire perché, per loro, è normale non dire mai la verità: ci si occuperà dopo, quando arriveranno, delle conseguenze!

Inutile dirvi come va a finire quando un Gemelli finge o mente: quasi sempre in tragedia!