Temi il tradimento? Scegli un partner fedele in base al suo segno zodiacale

Temi il tradimento e ti sentiresti più a tuo agio con un partner fedele? Opta per uno dei segni zodiacali più fedeli dell’oroscopo.

Il segno zodiacale influenza il modo di essere di ciascuno di noi. Il segno zodiacale è un biglietto da visita, in grado i descrivere in grandi linee la personalità di ognuno di noi. Se in passato sei stato tradito e temi che un’esperienza così devastante possa ripetersi, prova ad affidarti agli astrologi. Secondo gli astri alcuni segni zodiacali sarebbero molto fedeli di altri.

Dopo averti rivelato con quali segni astrologici puoi assicurarti un primo appuntamento perfetto, oggi ti sveliamo quali sono i segni astrologici più fedeli in amore. Scopri se il tuo partner è tra i segni che rispettano maggiormente la monogamia all’interno della coppia e non rischiano di cadere facilmente in tentazione.

Se sei reduce di un tradimento e sei ancora single, assicurati di scegliere un partner fedele in futuro, noi abbiamo la classifica che fa al caso tuo.

Classifica dei segni zodiacali più fedeli in amore

Essere fedeli è una scelta di vita, ognuno di noi ha delle priorità e giudica i sentimenti in un modo specifico. Tra tutti i segni zodiacali, 4 segni in particolare spiccano per la loro propensione ad essere fedeli, scopri chi sono:

Il Toro

Il segno più fedele dell’oroscopo è il Toro. Quando si innamora agisce e ragiona in modo da non nuocere mai alla salute della coppia. L’elemento che lo caratterizza è la terra, questo elemento gli conferisce la dote di agire e ragionare in modo concreto. Il Toro non dimentica mai di valutare le conseguenze dei suoi gesti. Non si lascia travolgere dalla passione se questo potrebbe mettere in pericolo la sua relazione. Questa sua grande fedeltà tuttavia ha un lato oscuro, lo rende un segno molto possessivo con un senso di esclusività troppo marcato. Se il Toro nota che il partner non gli toglie attenzioni e privilegi esclusivi, di solito vive il rapporto in modo molto rilassato.

Dopo il Toro, gli altri segni zodiacali più fedeli in classifica sono:

Il Capricorno

Il Capricorno è un segno molto leale e molto devoto. La priorità del Capricorno è di avere successo, prima nella vita professionale poi in quella sentimentale. La sicurezza finanziaria è importante per garantire sicurezza anche alla coppia. Tutti i suoi sforzi li fa perché ci tiene a far star bene la sua famiglia. Essendo molto responsabile e molto ligio ai suoi valori, il Capricorno è molto fedele. Inoltre spesso ha difficoltà ad aprirsi emotivamente agli altri e lo fa solo quando decide di impegnarsi seriamente, e quando si impegna difficilmente lascia la persona eletta.

La Vergine

Il terzo segno più fedele è la Vergine, questo segno è molto attaccato ai valori, alle tradizioni, ama la routine, odia il cambiamento in ogni sua forma. Per loro natura, tutti i segni di terra sono molto fedeli. La Vergine non potrà mai condurre una doppia vita perché disturberebbe troppo la sua vita perfettamente organizzata. Inoltre nascondere le cose è troppo complicato per loro che tendono ad essere per natura molto ansiosi. La Vergine calcola tutto in modo da ottimizzare il suo tempo. Per loro è fondamentale che tutto sia quadrato e ben definito, ne vale della loro sicurezza. Raramente si lasciano andare alla tentazione.

La Bilancia

L’ultimo segno della classifica dei segni più fedeli è la Bilancia. La Bilancia è un segno che ama la vita a due, trova il suo equilibrio nella coppia, in due ritrova anche l’armonia su base giornaliera. La Bilancia odia i conflitti, è troppo insicuro per accettare una relazione altalenante questo è il motivo per il quale questo segno non rischia di perdere la persona che ama tradendola. Le avventure non fanno per lui, è una persona devota.

