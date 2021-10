Hai problemi nel gestire le tue finanze e il bilancio familiare? Nessun problema ci sono le app che fanno al caso tuo. Ecco quali

Tenere sotto controllo le proprie entrate e uscite non è così semplice. Specialmente se devi fare i conti con bollette, spesa, figli, animali domestici e auto da mantenere. Per questo oggi vogliamo parlarvi di alcune app che potrebbero rendere più facile la vostra vita economica e finanziaria! E che se sapute usare bene vi permetteranno pure di risparmiare qualcosina per quel viaggio che attendete di fare da tanto..

La tecnologia infatti è uno strumento potentissimo che può accorrere in nostro aiuto e aiutarci nelle faccende di vita quotidiana. Infatti monitorando costantemente le spese giornaliere puoi gestire al meglio i tuoi soldi, utilizzando il denaro in modo oculata evitando di sperperarlo.

Le app migliori per il tuo smartphone per spendere meno e monitorare le finanze

Grazie ad alcune applicazioni facilmente scaricabili sul tuo smartphone, potrai sapere ogni giorno esattamente quanto hai speso e come lo hai speso. Avere sempre alla portata di mano uno strumento in grado di aiutarti con le finanze.

Le applicazioni ti permettono di tenere conto di tutto a portata di click. Ma entriamo nel vivo dell’articolo e analizziamo insieme quali sono le app migliori nel campo e quella che potrebbe fare al caso vostro.

BudJet

La prima app di cui voglio parlarvi si chiama BudJet. Si tratta di un’applicazione disponibile su iOS e creata da MoneyFarm.

Semplice e intuitiva da utilizzare, permette di tenere traccia delle tue spese, raggiungendo degli obiettivi di risparmio in modo decisamente divertente.

La sua interfaccia grafica, pulita ed intuitiva, la rende un’app semplice da utilizzare e di sicuro interesse. BudJet ti aiuta a prenderti cura dei tuoi risparmi curando tutte le piccole spese di ogni giorno. Infatti grazie alle sue modalità e tool, con BudJet tieni traccia giorno per giorno delle tue Entrate e Uscite e inserisci le transazioni con un gesto semplice e veloce. Non solo: potrai anche inserire note, transazioni ricorrenti, impostare un limite di spese, gestire i risparmi e molto altro.

Dopo aver installato BudJet, effettua alcuni swipe verso sinistra per saltare le varie schermate di benvenuto e, quando richiesto, fai tap sul pulsante Inizia a usare BudJet, per accedere alla schermata principale dell’app. In sintesi, BudJet consente di impostare obiettivi di spesa mensile (scheda obiettivi), visualizzare rapidamente le statistiche relative ai movimenti effettuati (statistiche) e tramite la scheda Impostazioni, di impostare un budget mensile, di proteggere l’app con un PIN o di esportare le transazioni effettuate in un dato periodo.

Monefy

Monefy è un app disponibile per dispositivi Android, è in grado di registrare in modo ordinato i guadagni e creare un budget in modo da sapere quanto si può spendere ogni mese.

Questa applicazione è scaricabile gratuitamente sul Play Store (con possibilità di sblocco di alcune funzionalità previo acquisto in app al costo di 2,50 euro, trovate il link nella foto).

L’interfaccia grafica è basata su pulsanti e icone semplici e intuitive per dare una visione panoramica funzionale. Immediatamente vedrai le tue Entrate e le tue Uscite.

Monefy permette di tenere traccia delle entrate e delle spese effettuate su uno o più conti o carte di credito, con la possibilità di salvare il tutto in cloud, su Google Drive o Dropbox, oppure in locale.

Usare l’app è davvero semplicissimo: dopo averla installata e avviata, sfiora una delle icone appartenenti alle categorie disponibili, per registrare una nuova spesa, oppure toccare il pulsante Entrata per aggiungere un deposito di denaro.

È possibile visualizzare un resoconto dei movimenti sfiorando il pulsante a forma di elenco, posto in alto a sinistra, oppure aggiungere una nuova categoria di spesa, un conto corrente/carta di credito, modificare la valuta corrente e accedere alle impostazioni dell’applicazione, facendo tap sul pulsante (⋮), collocato in alto a destra.

Moneon

Moneon è un’app gratuita disponibile sia per Android che per iOS, per la contabilità dei costi giornalieri sia personale che familiare.

Moneon, infatti, ti aiuterà a gestire le finanze con la tua famiglia, monitorare i debiti, impostare i budget. Sicuramente la più adatta alle famiglie, si tratta di un’applicazione utile e pratica, un eccezionale strumento per monitorare le spese.

Con Moneon, in pochi passaggi, registra facilmente e rapidamente ogni acquisto, dividi la spesa in categorie e guarda come puoi risparmiare ogni giorno considerando reddito giornaliero e mensile.

Inoltre, se le tue entrate non sono regolari e hai bisogno di tenerne costantemente traccia, puoi abilitare la contabilità nelle impostazioni per ogni portafoglio. Puoi facilmente risparmiare e liberarti dei costi superflui attraverso i bilancio che questa app tiene per te.

Tra le caratteristiche che rendono appetibile questa applicazione per gestire le spese, non si possono non menzionare la possibilità di invitare altri utenti al proprio portafoglio personale e allo stesso tempo gestire più portafogli contemporaneamente. Ecco perché è adatto a una gestione familiare. Cosa importante è che per poterla utilizzare è tuttavia necessario creare un account sulla piattaforma web.