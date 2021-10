Quanti anni hai? Forse sei nell’età giusta per fare l’amore: ecco qual è

Sapevi che esiste anche un’età giusta per fare l’amore? No, non parliamo della prima volta: scopriamo se tu sei “vecchio” abbastanza!

Di età e di amore (anche fisico) se ne parla di certo piuttosto spesso. Non si tratta certo di una sorpresa, infatti, che esistano studi riguardo a quando è meglio “farlo” per la prima volta, quando è meglio “farlo” durante la giornata a seconda dell’età od anche, addirittura, qual è l’età giusta per un primo bacio.

Oggi, invece, abbiamo deciso di riportare uno studio di un’università texana che ha individuato, a detta dei ricercatori, l’età “giusta” per fare l’amore in generale.

Che anche tu sia in quell’età per la quale l’amore fisico diventa… ancora più piacevole?

L’età giusta per fare l’amore esiste e, a quanto pare, è dopo i 40 anni

Fate largo ai quarantenni perché, a quanto pare, sotto le lenzuola sono proprio loro a divertirsi più di tutti!

Chi lo avrebbe mai detto che esiste l’età giusta per fare l’amore e che questa non sia quella dei venti o dei trent’anni?

A studiare il curioso fenomeno, a quanto pare, ci si è messo un team di studiosi che ha rilevato un risultato veramente sorprendente.

Il sesso, a 40 anni (e fino ai 46) è quello più divertente e più soddisfacente: scommettiamo che, adesso, l’idea di andare oltre i 39 anni ti sorride non è vero?

LEGGI ANCHE –> È la prima volta che lo fate? Ecco le posizioni da provare

A quanto pare, infatti, a 40 si è nell’età “dell’oro” della sessualità e non solo per i motivi che ci possiamo immaginare tutti.

Certo, siamo più sicuri di noi e di quello che ci piace, abbiamo imparato ad amare ed accettare il nostro corpo (si spera) e non abbiamo neanche tempo da perdere in chiacchiere (per così dire).

Fare l’amore, quindi, è qualcosa che è finalmente libero da paure e dietrologie, cosa che invece spesso funesta i rapporti dei più giovani.

(Con conseguente incapacità di raggiungere l’orgasmo: quasi nessuno riesce a viversi il momento perché è troppo occupato a chiedersi che cosa stia pensando l’altro).

Però, sempre secondo lo studio, non sono solo questi i motivi per i quali fare l’amore è fantastico a quarant’anni: c’è di più!

I 40 sarebbero l’età giusta anche perché il nostro fisico tenderebbe a cercare di incrementare i rapporti: tra i 40 ed i 50, quindi, il nostro corpo punta, nuovamente o per la prima volta, a fare bambini!

(Più “invecchiamo” e più queste diventano le ultime “chance” che il corpo percepisce: ecco perché si sforza di farvi fare l’amore il più possibile!).

Ecco, quindi, che la libido conosce una nuova impennata con conseguenti… nuovi rapporti!

Ma non ci sono solo il numero di rapporti, la nuova energia e la spinta ormonale: questa condizione ci fa diventare anche più disinibiti ed aperti.

LEGGI ANCHE –> Tra le coperte dovresti alzare la voce: ecco perché e come puoi fare

Trasgressioni e nuovi giochi? All’ordine del giorno, soprattutto e visto che quando si era più giovani, magari, si aveva “paura” o timore a provare.

Adesso, invece, a questa età si può e ci si sente di voler fare tutto: niente male, per essere l’età nella quale, generalmente, ci si racconta che il sesso inizi a finire!

Ovviamente c’è anche un risvolto negativo e cioè che, purtroppo, quando la libido sale e gli ormoni impazziscono, si tende a cercare di trovare quello che vogliamo… ovunque.

Ecco, quindi, che mentre i rapporti intimi volano e la nostra voglia di fare l’amore s’innalza, s’innalzano anche le possibilità di tradimento e di infedeltà.

A quarant’anni si è quasi tutti professionisti, con il proprio tempo e la propria possibilità di gestirsi senza che l’altro abbia a che ridire.

Ecco, quindi, che l’amore fisico finisce per rialimentare tutta una serie di dinamiche che pensavamo di esserci lasciati alle spalle.

Di certo, moralismi e sentimenti a parte, questa è un’ottima notizia.

Non è assolutamente vero che “invecchiando” si perde la voglia di fare l’amore… anzi!

Adesso che lo sapete, quindi, è ora di controllare la vostra data di nascita: siete vicine ai 40 oppure gli avete già fatti?

In ogni caso, oramai avete scoperto che questa è l’età migliore per fare l’amore e, finalmente, godere l’uno dell’altro senza ansie.

Che ne dite: è ora di provare uno di questi famosi rapporti sessuali fantasmagorici ora che avete… l’età giusta per goderveli?