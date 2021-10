Enrico Papi e il dramma indimenticabile: ha cambiato tutto

Enrico Papi racconta il dramma che lo ha travolto e che ha cambiato per sempre la sua vita: “Lho vista morire davanti a me”.

Enrico Papi è tornato in tv con il suo sorriso e la sua simpatia conducendo la nuova edizione di Scherzi a parte in onda ogni domenica, in prima serata, su canale 5. Una nuova scommessa professionale per Enrico Papi che, nell’ultimo periodo, ha dovuto affrontare un dolore enorme.

Enrico Papi, lo scorso anno, ha dovuto dire addio a mamma Luciana con cui aveva un legame indissolubile e la cui scomparsa gli ha lasciato un vuoto profondo che, difficilmente, riuscirà a colmare.

Enrico Papi e il dolore per la morte della madre

In un’intervista rilasciata a Verissimo, Enrico Papi ha parlato dell’immenso dolore provato e che continua a provare per la morte della madre. “Purtroppo è morta nel peggior modo per una persona”, ha raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin.

“Con mia madre ho sempre avuto un rapporto molto stretto. Ci sentivamo tutti i giorni, la vedevo spesso, ho apprezzato molto com’era. Mi ha insegnato il gusto di trovare sempre il lato positivo nella vita“, ha aggiunto il conduttore nella lunga intervista rilasciata a Verissimo.

“Nonostante non riuscisse a parlare molto, provava a fare delle battute per sdrammatizzare anche in un momento così terribile. Per un figlio, vedere la madre morire davanti a sé, è bruttissimo. L’impotenza di non poter fare nulla è terribile”, ha aggiunto tra le lacrime.

Il dolore per la morte della madre ha travolto lui e il padre al punto da non riuscire a parlare della sua scomparsa. Un dolore enorme che Enrico non ha ancora metabolizzato. “Non ce la faccio ad andare al cimitero. Per me è finito il mondo, è finito un tempo”, ha concluso visibilmente commosso.