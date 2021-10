I principali colori da abbinare tra loro in autunno e quelli proprio da evitare per outfit ad hoc

Mentre il panna e il cammello non sorprenderanno nessuna in quanto proposte continuative in ogni collezione per l’autunno- inverno, i colori accessi abbinati tra loro ma anche i classici rivisitati sono decisamente da provare. Vediamo quali colori indossare in match per questo periodo.

Oltre al sempre cool total black, saranno il rosa ed il bordeaux, il bianco e il rosso, il nero e l’oro, ma anche il verde in gradazioni diverse – al quale bisognerà accostare accessori dorati – ed il blu elettrico per un monocromo d’effetto ad essere i protagonisti di questa stagione. Scopriamo i capi da avere ed il binomio più chic, da provare per un look d’altri tempi.

Quali colori abbinare e quali bandire in autunno

Un sì urlato per il verde che, proprio come il prezzemolo in certi ristoranti, troveremo ovunque anche contro la nostra volontà. Sarà che la filosofia green fa parte di ognuno di noi ormai e che sia per i rincari del 40% nelle bollette, sia perché si sono riscoperti tutti ciclisti, la viviamo ogni giorno. Il verde nell’abbigliamento andrà semplicemente abbinato con sé stesso, ovvero con la stessa tipologia (ma in tessuti differenti) per un monocromo deciso o con altre varianti più chiare, meno intense o più scure. Alcuni brand propongono il verde con il marrone ma le più fashion victim tra noi sanno essere un binomio che non ha mai convinto completamente.

Il bordeaux con il rosa antico vi renderà le più “stilose” della festa. Per il cappottino è ancora presto ma per un giubbotto è il momento giusto. Ecco quindi che il bomber glänzende con cerniera e scollo a V di Object nel colore più intenso del vino, si potrà abbinare ad una blusa bianca e ad una gonna rosa. L’idea di Zara consiste in un top a mezze maniche e gonna midi a trecce (19,95 euro) per un outfit rosa dove, al posto della solita giacca in pelle nera di potrà optare per il bordeaux.

La novità è il passato

Il match che dovrà divenire il vostro preferito in occasione di un pranzo con i suoceri, una serata a teatro con i colleghi, i colloqui genitori – figli per il primo trimestre, è quello che vede il color carta da zucchero ed il beige. Il maglione di Pull & Bear in vendita su Zalando a 25,99 euro ha un taglio largo a campana, adatto al contrasto con un pantalone tapered a sigaretta con vita normale come quello proposto da H&M a 19,99 euro sul sito ufficiale. L’alternativa verte su una gonna a scacchi nei toni del marrone (a portafoglio) ed al prezzo di 20,90 euro c’è Only su Aboutyou.

Anche oggi, molta scelta sì, ma altrettante cose da evitare come i colori fluo, l’arancione (che lo scorso anno aveva spopolato), il grigio è sempre elegante ma meno “sfruttato” dagli stilisti rispetto al solito. In base alla vostra carnagione ed alla chioma, dovreste già sapere cosa vi valorizzi di più e, a prescindere dalla moda, puntare assolutamente su quelle tonalità.

Silvia Zanchi