Il trucco occhi per brillare come le Ferragni (e tu lo metti l’eyeliner?)

Il trucco occhi sfoggiato da Chiara e Valentina Ferragni è un make up super luminoso perfetto per le donne dalla carnagione dorata.

Le due sorelle hanno sfoggiato un trucco viso molto simile (le uniche differenze erano l’eyeliner e il colore del rossetto) mantenendo una personalità assolutamente unica: chi vorrai copiare?

I detrattori hanno continuato a ripetere che Valentina Ferragni fosse “solo” la sorella minore della celeberrima Chiara e che in qualche modo abbia voluto tentare di seguire le sue orme.

In realtà le due ragazze non potrebbero essere più differenti: energica, determinata e spesso un po’ sopra le righe Chiara, estremamente dolce e romantica, nel carattere quanto nello stile, la bella Valentina.

Anche se caratterialmente non potrebbero essere più diverse, Chiara e Valentina Ferragni si somigliano moltissimo a livello fisico: i loro visi, poi, sono davvero molto simili.

Per questo motivo il make up occhi che hanno sfoggiato di recente, così simile eppure così diverso, non avrebbe potuto risaltare di più. Scopri come si realizza nelle due versioni e soprattutto … scegli quale preferisci!

Trucco Occhi by Ferragni: romantico o super aggressivo?

Una delle regole fondamentali del make up consiste nell’equilibrare visivamente la composizione del trucco, quindi l’ideale è “caricare” gli occhi o le labbra ma mai entrambi.

Chiara Ferragni ha deciso di puntare tutto sulle labbra con un rosso molto audace e polposo, che è stato applicato sulle labbra con l’ormai celebre tecnica overline.

Da mesi questo approccio è una costante per il make up dell’influencer: ha l’obiettivo di far apparire le labbra leggermente più grandi di quanto siano in realtà, aumentando il loro volume complessivo senza stravolgere la fisionomia e senza che il risultato appaia artificiale.

Leggi Anche => Trucco labbra overline: tecniche e prodotti per ottenere un effetto impeccabile e naturale

Con un colore così “bold” sulle labbra, Chiara ha optato per un trucco occhi molto luminoso ma delicato, che punta tutto su colori neutri che non rendono troppo “drammatico” lo sguardo ma che, al contrario, rendono gli occhi ampi e luminosi.

Per realizzarlo il consiglio è di stendere una abbondante dose di primer sulla palpebra, in maniera da fissare l’ombretto e i glitter che eventualmente potrebbero essere aggiunti per dare al make up una dose extra di glamour. Inoltre, il primer minimizza le piccole rughe e le increspature della palpebra che verranno sicuramente messe in evidenza dalla lucentezza di questo particolare make up.

L’ombretto da applicare nell’angolo interno dell’occhio e sulla parte centrale della palpebra dev’essere metallizzato, quindi molto riflettente. Scegliere il colore perfetto sarà il momento decisivo della realizzazione di questo make up.

Il consiglio è di optare per un colore molto simile all’incarnato, in maniera che il trucco occhi si armonizzi perfettamente con la base viso. In particolare sarà bene prestare attenzione al sottotono della pelle: bronzo e oro saranno perfetti per il sottotono caldo, mentre il rosa antico e il rosa cipria saranno la scelta migliore per le donne dal sottotono freddo.

Leggi Anche => Qual è il sottotono della tua pelle? Ti spieghiamo come capirlo in pochi secondi

Per creare un effetto ancora più “glow” si potrà applicare l’ombretto metallizzato nell’angolo interno dell’occhio ma anche appena sotto la rima ciliare inferiore. Nel caso si scelga di farlo sarà fondamentale applicare il primer anche nella zona superiore dell’occhiaia, in maniera da impedire che l’ombretto applicato sotto le ciglia si diffonda.

Il modo ideale di farlo è con un pennellino piatto dal taglio obliquo, con il quale sarà semplice realizzare una linea sottile e precisa.

Per quanto riguarda invece l’ombra esterna dell’occhio andrà realizzata con un colore in armonia con il primo ma che sia necessariamente matte, così da creare un contrasto ancora più netto rispetto alla parte interna dell’occhio, che apparirà ancora più brillante e luminosa.

Sarà importantissimo sfumare l’ombretto scuro verso l’angolo esterno del sopracciglio in maniera da creare una linea diagonale molto netta. Se non sai come farlo con precisione, ti consigliamo di usare uno dei geniali trucchi con lo scotch che faciliteranno tutte le tue operazioni di make up.

Applicare un po’ di fondotinta o di correttore molto chiaro sulla parte centrale dell’arcata sopraciliare sarà un vero tocco di classe per creare un bellissimo punto luce che contribuirà ad “aprire” ulteriormente l’occhio.

Per completare il make up a questo punto bisognerà decidere se ispirarsi allo stile deciso di Chiara o a quello più retrò di Valentina.

Valentina ha optato per una spessa riga di eyeliner dall’ala breve che sottolinea e valorizza a perfezione la forma del suo occhio.

View this post on Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Non sai se una linea di eyeliner così spessa ti starebbe davvero bene? Puoi leggere la guida completa di Chedonna su come applicare l’eyeliner in base alla forma dei tuoi occhi in maniera da essere sempre perfetta.

Se proprio l’eyeliner non ti piace, invece, puoi scegliere lo stile di Chiara Ferragni e optare per delle lunghe ciglia finte che daranno una meravigliosa profondità allo sguardo. Si tratta di una soluzione davvero perfetta per chi ha ciglia corte, sottili o molto chiare, impossibili da far diventare appariscenti anche usando molto mascara.

Hai paura di rovinare le tue ciglia naturali con la colla? Non preoccuparti: c’è un sistema geniale per applicare e rimuovere le ciglia finte in un batter d’occhio e senza utilizzare adesivi!