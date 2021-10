Scegli un triangolo: ti diremo perché non sei soddisfatto della tua vita

Che cosa ti impedisce di vivere la tua vita appieno? Ci credi che possiamo scoprirlo subito grazie al nostro test dei triangoli?

A volte, ci capita di pensare che la nostra vita non sia quella che avevamo immaginato da piccoli. Magari non facciamo il lavoro dei nostri sogni oppure non ci siamo ancora sposati con Brad Pitt o con Angelina Jolie.

Poco male: capita a tutti di trovarsi in delle situazioni che, magari, non erano esattamente quelle che ci si era prefissati e di vivere, in ogni caso, una vita meravigliosa!

A volte, però, invece di vivere una vita meravigliosa ci troviamo a rimuginare su che cosa ci manca davvero e perché non riusciamo a raggiungerlo.

Se anche tu ti sei fatto questa domanda, abbiamo qui un test che fa veramente al caso tuo: pronta provarlo?

Test dei triangoli: scegline uno e scopri perché non sei soddisfatta della tua vita

Dai, su, non è il momento di fare i timidi: a tutti capita di pensare alla propria vita e di scoprire che c’è qualcosa che… ci trattiene!

Non si tratta di dover attenersi al piano che avevamo fatto da bambini (fuori di casa a diciotto anni e lavoro come super modella per Gucci) ma, semplicemente, di riconoscere che la vita può essere molto complicata.

Il test di oggi, quindi, vuole semplicemente scoprire che cosa è che, in questo preciso momento della tua vita, ti impedisce di essere sereno o di progredire rispetto ai tuoi obiettivi.

Forse neanche te ne rendi conto ma magari non sei soddisfatto della vita che fai: magari per via del tuo lavoro o della tua situazione sentimentale, chissà!

Forse ancora non ti sei reso conto di quale sia l’elemento che ti impedisce di essere veramente felice!

Fortunatamente per te (e per chi ti sta vicino), abbiamo pensato di proporti il nostro test dei triangoli. Non devi fare veramente niente di difficile: non ci sono significati nascosti da individuare oppure giochi di intelligenza da risolvere.

Devi solo dirci quale triangolo, tra i quattro che vedi nell’immagine, è il tuo preferito: hai visto? Non era assolutamente così difficile!

Leggiamo che cosa svelano di te e della tua vita!

triangolo numero uno: il primo disegno rappresenta una coppia di triangoli sovrapposti. Se la tua scelta è ricaduta su di loro, possiamo dirti che il motivo per cui non sei felice o per il quale non riesci a vivere la tua vita con sincerità… è strettamente legato ad un’altra persona!

C’è qualcuno che sta “interferendo” nella tua vita, si sovrappone a te e cerca quasi di prendere il tuo posto. Chi, tra i tuoi amici o presunti tali, sta facendo qualcosa del genere?

O chi, che magari non conosci così bene, si sta insinuando nelle pieghe della tua vita? Devi assolutamente individuarlo e capire come difenderti dall’energia negativa di questa persona.

Che ne dici di cercare di smascherarlo il prima possibile ed avere un confronto diretto con lui a riguardo? Potrebbe cambiarti le giornate!

Vuoi sapere che cosa si nasconde dietro gli altri triangoli? Allora clicca sul pulsante qui sotto!