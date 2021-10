I segni zodiacali che amano fare l’amore: la classifica

Vuoi scoprire se tu od il tuo partner vi trovate nella classifica dei segni zodiacali che amano fare l’amore? Ecco le prime cinque posizioni!

“Saperlo” fare è un conto ma, forse, quando parliamo di attività sotto le lenzuola, conta più un altro fattore.

Aver voglia di farlo, sempre e comunque, e riuscire a trasmettere questa voglia anche agli altri!

Di che cosa stiamo parlando? Beh, se il titolo della classifica dell’oroscopo di oggi non fosse abbastanza chiaro per te, non hai bisogno che di leggere quali sono i segni più “bollenti” e passionali dello zodiaco.

Magari ci sei anche tu in classifica oppure c’è il tuo partner: potresti spiegarvi molte cose del vostro rapporto!

I segni zodiacali che amano fare l’amore: ecco le prime cinque posizioni della classifica dell’oroscopo

Se il tuo partner è uno di quelle persone che non riescono proprio mai a smettere di fare l’amore, abbiamo una buona notizia per te.

Potrebbe trovarsi nelle prime posizioni della nostra classifica di oggi dell’oroscopo!

(Ovviamente, a questo punto, dobbiamo sperare ci sia anche tu: tieni incrociate le dita!).

Ci sono persone, infatti, che anche se magari non hanno la tecnica migliore o neanche un partner al momento, hanno una sensualità molto sviluppata.

In poche parole: hanno sempre voglia di fare l’amore e non se ne vergognano certo!

Bene, oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di stilare per noi la classifica di tutti i segni zodiacali che sono particolarmente interessati a quello che succede sotto le coperte.

In questa maniera, quindi, quando andrai ad un nuovo appuntamento con qualcuno, ti basterà semplicemente chiedergli il suo segno zodiacale per sapere già… a cosa pensa.

Meglio saperlo in anticipo, non credi?

Dai, scopriamo subito insieme questa particolarissima classifica dell’oroscopo: chi saranno i segni zodiacali che amano e pensano sempre a fare l’amore?

Scorpione: quinto posto

I nati sotto il segno dello Scorpione nascondono decisamente un lato di loro veramente intrigante: sono tra i segni che amano fare l’amore.

Incredibile, vero? Freddi, compassati ed assolutamente leader nel lavoro, abituati a comandare e poco amichevoli con gli altri: chi lo avrebbe mai detto che lo Scorpione ti avrebbe “stregata” con la sua voglia sotto le coperte?

I nati sotto questo segno possono essere veramente sensuali ed avere sempre una gran voglia di connettersi con voi tramite l’amore fisico.

Dopotutto, lo Scorpione fatica a parlare di sentimenti: proprio per questo, forse, cerca di dimostrarli sotto le lenzuola!

Leone: quarto posto

Anche i nati sotto il segno del Leone sono persone che parlano poco di sentimenti ma che si esprimono tantissimo sotto le coperte.

Sono anche loro, infatti, tra i segni che amano fare l’amore! Il Leone è uno di quei segni che ha una passionalità veramente accesa e bollente.

Focosi, eccitati ed eccitanti: i nati sotto il segno del Leone hanno veramente… sempre voglia! Se uscite con loro, quindi, preparatevi ad essere guardati con lussuria e sguardi sensuali: il loro effetto su di voi potrebbe essere molto più potente di quello che vi potreste immaginare ad un primo incontro.

Fate attenzione! (O no, se siete anche voi in questa classifica).

Toro: terzo posto

Sul primo gradino del podio, al terzo posto della classifica dei segni che amano fare l’amore, troviamo tutti i nati sotto il segno del Toro.

Come dici? Non avresti mai pensato al Toro come ad un segno sensuale e pieno di passionalità? Bene, è giunta l’ora di ricrederti!

Il Toro, infatti, è un segno particolarmente “caloroso” e passionale e non si fa assolutamente problemi sotto le lenzuola.

Amano “farlo” e farlo bene! Sono maestri dei preliminari e dell’eccitazione e vogliono sempre creare un’atmosfera bollente: con loro, sotto le lenzuola, non si scherza assolutamente! Via gli imbarazzi: i Toro, a letto, non ne hanno di nessun tipo!

Sagittario: secondo posto

I nati sotto il segno del Sagittario vengono spesso scambiati per persone decisamente infantili e giocose, che quindi hanno poco a che vedere con le questioni sotto le coperte.

Capiamoci: è vero che il Sagittario è un segno che ha molti tratti da Peter Pan ed è anche vero che a volte può risultare infantile.

Questo suo modo di fare, però, si riversa nella sessualità in maniera decisamente interessante: il Sagittario è sempre curioso di provare tutto e non si stanca mai delle nuove esperienze. Figuriamoci a letto!

Ingenuo ma felice, capace di impegnarsi come di apprezzare quello che succede senza lasciarsi andare a pensieri o paranoie, il Sagittario è uno dei segni che ama veramente fare l’amore!

Appena avrete una relazione con lui, capirete di che cosa parliamo: sono persone per le quali la sessualità e la sensualità sono un gioco, divertente ed entusiasmante.

Molto difficile annoiarsi con loro o far diventare il rapporto stantio: sono pieni di idee e non si vergognano assolutamente a proporle, com’è giusto che sia.

A forza di seguire il suo esempio, molto spesso, i partner del Sagittario diventano “liberi” come lui!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni che amano fare l’amore

Il tuo partner è un Capricorno oppure stai per andare ad un appuntamento con uno di loro? Bene, abbiamo delle buone e delle cattive notizie per te.

La cattiva notizia è che non avrai un attimo di respiro perché la buona notizia è che il Capricorno è il segno che, più di tutti, ama fare l’amore.

Impossibile, quasi, respingerlo! Ovviamente scherziamo però la verità è che il Capricorno è veramente uno dei segni più sensuali dello zodiaco.

Sicuramente, il loro modo di fare ci stupisce: fuori o nei rapporti, i Capricorno sembrano sempre molto freddi e posati, capaci di passare anche ore in silenzio senza nessun problema.

Sotto le coperte, però, i Capricorno sono persone decisamente “calde“. Hanno sempre voglia di sperimentare e di provare nuove cose e non si fanno problemi neanche di fronte le proposte più strambe.

Per loro, l’amore fisico è un gioco che bisogna provare e riprovare: noi ti abbiamo avvisata, ok?