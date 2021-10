Ecco le coppie che ridono di più insieme secondo il loro segno zodiacale

Secondo l’oroscopo alcuni segni zodiacali messi insieme formerebbero una coppia davvero esilarante. Ecco le coppie dell’oroscopo che insieme ridono di più.

Ridere fa bene al cuore e migliora la vita. Molti consigliano di scegliere come sposo l’uomo capace di far sorridere il nostro cuore. Il motivo è facilmente deducibile, la vita è ricca di imprevisti, il nostro percorso potrebbe rivelarsi impervio e avere acconto qualcuno che ci ricorda di non perdere mai il sorriso ha un effetto benefico. Basta una battuta per capovolgere una situazione drammatica o un’atmosfera cupa.

Far ridere non è semplice, riuscire a far ridere gli altri sembra un superpotere, ognuno di noi ha il suo proprio umorismo, questo umorismo ha effetti diversi sulle persone e dipende dalla personalità di ognuno di noi. Secondo gli astri alcune persone sono più compatibili di altre nel saper ridere insieme. Scopri quali sono le coppie più esilaranti dello zodiaco.

Quali sono le coppie dell’oroscopo che insieme ridono di più?

Ridere insieme ci aiuta a migliorare la qualità della vita e questo vale anche per la vita di coppia. Molte coppie sono speciali perché sono unite da una forte complicità, si capiscono subito e condividono insieme il dono di saper ridere. Ridere serve a prendere la vita con più leggerezza, a non appesantire il cuore e ad affrontare meglio insieme le situazioni difficili e dolorose oltre che a non perdere mai la complicità che aiuta a non cadere nel conflitto e nel disaccordo.

Ridere e cercare di prendere la vita con una discreta dose di umorismo è quindi un grande pregio. Ridere insieme è la chiave di una coppia felice, ma perché alcune coppie riescono a ridere insieme più di altre? Secondo gli astrologi la risposta sarebbe ovvia, alcune coppie sono umoristicamente parlando più compatibili di altre e hanno stilato la classifica delle coppie dell’oroscopo che insieme sono perfette per ridere:

Ariete e Capricorno

Toro e Vergine

Gemelli e Leone

Cancro e Pesci

Bilancia e Sagittario

Scorpione e Acquario

I tratti distintivi della personalità di queste coppie sarebbero il motivo per cui insieme queste riescono a ridere di più. Il loro umorismo è molto simile e questo facilita la comprensione del sarcasmo reciproco, è come se fossero sulla stessa linea d’onda in fatto di risate.

Se fai coppia con il tuo segno gemello in risate, allora ti sarai sicuramente reso conto che tra voi non manca mai un motivo per far nascere battute e ridere. Se fai coppia con un segno che non è affine al tuo in fatto di risate, provate a migliorare insieme la vostra complicità e la vostra capacità di ridere insieme, stimolatevi e sarete premiati da un’unione armoniosa e felice a lungo termine.