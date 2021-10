Accessori a righe per l’autunno: borse, sabot, calze, foulard e molto altro. Componi il tuo look

Ci sono accessori di ogni genere ormai ma quelli a righe in questa stagione sono protagonisti di collezioni esclusive e capsule in edizione limitata davvero favolose. Vediamo oggi gli accessori a righe di tendenza per l’autunno – inverno ’21/’22.

Ci sono stampe e fantasie che troviamo in ogni stagione fredda ma in questo caso la novità riguarda i total look a righe. Borse, scarpe, abiti, foulard e molto altro tutto in tinta. A voi la scelta se puntare sul ton sur ton o meno ma la filosofia da seguire è il mood newyorkese che mixa comodità ed estro creativo. Scopriamo i must-have a righe da sfoggiare tutti i giorni.

Accessori a righe per l’autunno: quali dovresti assolutamente avere

I sabot piatti Wavy in maglia di cashmere riciclato e shearling di Chloé (foto sopra) sono allegri, multicolore e ricordano tanto l’Engadina. Caldi ed ecosostenibili, costano 595 euro.

La clutch a righe di Paul Smith (345 euro nella foto seguente) fa parte di una serie che vede portafogli, borse piccole e medie a spalla, da scegliere tra le novità dell’autunno – inverno e da abbinare ad outfit casual. La trama zigrinata ed il motivo artist stripe sono impressi sulla pelle di vitello esterna mentre sulla fodera interna è impresso il logo del brand.

Se però non basta, ecco un grande classico, un accessorio di Missoni. La sciarpa dalla texture brillante e dalla fantasia a zig-zag in maglia plissettata e intessuta di lamé che costa 240 euro ed è completamente realizzata in Italia. Ne esistono due varianti, una nella tonalità fredde ed una in quelle calde.

Mentre per le sciarpe potrebbe essere ancora presto, è sempre tempo per un foulard. La scelta dovrà necessariamente ricadere sul modello a righe di Fendi, in vendita su Farfetch a 370 euro. In seta, alterna il bianco e l’arancione in perfetto stile anni settanta.

Le calze a righe di ogni colore e lunghezza, alla caviglia o al ginocchio si possono trovare su Amazon ed i prezzi vanno da 6,53 euro a 13,26 euro.

Per le fedelissime alle sneakers c’è Maison Mihara Yasuhiro, la scarpa con altezza caviglia, suola piatta, punta tonda e chiusura con lacci a righe bianche e rosse, è tutta in pelle e costa 372 euro.

Iniziare con un accessorio alla volta, abbinandolo a jeans blu e ad un pullover in tono neutro è fattibile ed “instagrammabile” ma per un total look a righe serve l’audacia tipica degli artisti e quella non si può proprio comprare.

Silvia Zanchi