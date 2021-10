Test: quale Principessa Disney sei? Scoprilo grazie al nostro test

Se tu fossi una delle Principesse del mondo Disney, quale saresti? Chi di loro rispecchia maggiormente la tua personalità?

Le Principesse Disney non sono solo personaggi appartenenti al mondo delle favole, sono molto di più. Ci accompagnano dall’infanzia e ci hanno insegnato a sognare, anche troppo. Per esempio le Principesse Disney ci hanno fatto credere nell’esistenza del Principe Azzurro. Anche se nella realtà non esiste, spesso continuiamo a cercarlo disperatamente deludendo ogni nostra aspettativa in amore.

In ognuno di noi c’è una Principessa Disney, ci sentiamo molto più in sintonia con una Principessa piuttosto che con un’altra perché in qualche modo ci sentiamo più simili a lei, per il nostro trascorso o per la nostra personalità.

Ti sei mai chiesta chi saresti se fossi una Principessa Disney? Il test di oggi ti dirà se sei più Elsa, Cenerentola, Belle o Ariel.

Test: che Principessa Disney sei?

Ogni Principessa Disney si differenzia per le sue caratteristiche e la sua personalità unica. Scopri quale Principessa ti rispecchia di più rispondendo a qualche semplice domanda:

Tra questi colori quale preferisci:

A- bianco

B – azzurro

C – rosso

D – verde

Se una fata ti conferisse un potere magico, quale vorresti?

A – il potere di arrestare il tempo

B – il potere di spostare gli oggetti con lo sguardo

C – il potere di volare

D – il potere di Cupido, distribuire l’amore

Tra questi cibi quale preferisci:

A – hamburger

B – lasagna

C – pizza

D – frutti i mare

Quale lavoro ti piacerebbe sperimentare:

A – La maestra

B – La coach motivazionale

C – L’hostess

D – L’organizzatrice di eventi

La cosa che proprio non sopporti è:

A – Le disparità di genere

B – L’arroganza

C – La maleducazione

D – Il dispotismo

Clicca sul tasto successivo per scoprire quale Principessa Disney sei