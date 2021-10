Test dell’ombretto: quello con cui preferisci truccarti svela chi sei

Sicuro di conoscerti alla perfezione? Abbiamo deciso di proporti il test dell’ombretto: oggi sveleremo veramente chi sei dietro quel trucco!

Truccarsi è qualcosa che tantissime persone (maschi e femmine) fanno ogni giorno e per i motivi più svariati.

C’è chi non può proprio vedersi senza trucco, chi lo fa solo per andare a lavoro e chi lo fa per divertimento.

Insomma: c’è spazio per tutti nel magico mondo degli ombretti, dei fondotinta e dei fard!

Proprio per questo, quindi, abbiamo deciso di proporti un test della personalità veramente interessante.

Ma tu, con che cosa ti trucchi la mattina?

Test dell’ombretto: quale preferisci svela un tratto veramente curioso del tuo carattere

Certo, non ci si trucca solo di mattina ma anche di sera o di pomeriggio: dipende dall’occasione!

Dalle persone che si truccano solo nelle occasioni importanti a quelle che si truccano per ore intere per fare poi un video per i social network, tutti abbiamo preso in mano almeno una volta gli ombretti.

Magari volevi solo farti un trucco particolare per Carnevale oppure hai imparato i segreti del make up e, da quel momento, non hai mai smesso di truccarti.

Poco importa quanto, dove e quanto lo fai: noi vogliamo sapere semplicemente… come lo fai!

Il test dell’ombretto, infatti, ti chiede di rivelare semplicemente qual è il tuo ombretto preferito. Quello classico in polvere, quello in crema, quello a matita o quello stick?

La tua risposta, per quanto ti potrà sembrare triviale, ci svelerà moltissimo su di te!

Allora, sei pronto? Non devi dirci solo quale tra questi trucchi hai ma qual è il tuo ombretto preferito: sappiamo benissimo che conosci perfettamente la risposta!

in polvere: hai scelto l’ombretto più classico di tutti, quello in polvere. Quasi tutti, infatti, hanno sperimentato un ombretto del genere!

Da quando ce lo regalavano con i giornaletti una volta a settimana alle palette più costose e ricercate, l’ombretto ne ha fatta di strada, non credi?

Ma cosa dice di te questo strumento?

L’ombretto in polvere è un ombretto che contiene pigmenti illuminanti ed è qui particolarmente indicato per creare effetti luminosi capaci di rendere il tuo sguardo veramente intrigante.

Ehi ma aspetta: questo sei tu! Sei una persona capace veramente di tirare fuori il meglio dagli altri, la vera e propria anima della festa.

Vicino a te, anche le persone che sembrano più spente e noiose si animano e prendono vita: sei un vero vulcano di idee! Niente può fermarti; la tristezza ti serve solo per ricordare quanto è bella la felicità. Sei positivo, allegro e non ti preoccupi se commetti un errore: tutto si può risolvere!

