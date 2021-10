Sterilizzare i vasetti per le conserve: il trucco magico in soli 2 minuti

Hai preparato tante conserve ma non sai come sterilizzare facilmente i vasetti: ecco il trucco per farlo in soli 2 minuti.

È tempo di conserve e con l’ultima frutta di stagione possiamo preparare molte confetture e marmellate da consumare poi durante l’inverno. Non solo, le conserve si possono preparare anche con le verdure.

Pensiamo alle zucchine, melanzane e peperoni sott’olio, un tripudio di bontà che se prepariamo ora possiamo gustarci per diversi mesi. Fondamentale è però saper conservare questi preparati casalinghi.

Questo per non incorrere in pericolose infezioni alimentari che possono svilupparsi se non si seguono le procedure corrette per conservare gli alimenti. Scopriamo un trucco per sterilizzare in 2 minuti i vasetti delle conserve.

Ecco il trucco per sterilizzare i vasetti delle conserve in 2 minuti

Quando si preparano delle conserve un passo fondamentale, che siano salse, sughi, marmellate, o verdure sott’olio è quello di sterilizzare i vasetti di vetro dove andremo a riporle per poi conservarle.

Tale processo è fondamentale per poter consumare poi questi prodotti fatti in casa a lungo e senza incorrere in tossinfezioni alimentari consumandoli in totale sicurezza. Esistono diversi metodi per sterilizzare i vasetti, e forse tutti conoscono quello più classico. Ovvero mettendo i vasetti di vetro dentro alla pentola e facendoli appunto bollire in acqua.

Sicuramente si tratta di un metodo valido e che le nostre nonne ben conoscono, tutto sommato però, è un po’ lungo visto che ci vogliono almeno 30 minuti. Bisogna infatti partire mettendo i barattoli nella pentola con l’acqua fredda fino a farla bollire. C’è anche chi preferisce il forno tradizionale, ma anche questo metodo non è così immediato, occorre infatti accendere il forno, fargli raggiungere la temperatura che dev’essere di 100°C e poi mettere i vasetti dentro per almeno 5 minuti.

Ma oggi grazie ad elettrodomestici di nuova generazione possiamo procedere anche in altri modi. Fra questi ce n’è uno molto semplice e che richiede solo 2 minuti di tempo ovvero sterilizzare i vasetti con il forno a microonde. Vediamo come procedere.

Una soluzione veloce, adatta a chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare ai sapori buoni di una volta pur andando sempre di corsa. Con il forno a microonde serviranno solo 2 minuti, l’unica nota negativa è non poter sterilizzare al suo interno anche i tappi. Dunque è preferibile sterilizzarli a parte e comunque eliminarli se ci si accorge che sono usurati o macchiati, comprandoli nuovi. Anche quelli nuovi andranno comunque sterilizzati prima di inserire all’interno le conserve.

Per sterilizzare i vasetti delle conserve in forno a microonde basterà riempirli con due dita d’acqua in ciascun barattolo, metterli dentro a microonde aperti, tenendo fuori i tappi quindi azioniamo per 2 minuti alla massima potenza.

Togliamo i barattoli buttiamo l’acqua all’interno di essi e lasciamoli asciugare all’aria sopra ad un canovaccio pulito.

Tornando ai tappi, molto probabilmente essendo di metallo non possono andare nel microonde e quindi dovremo procedere secondo un metodo più tradizionale, sicuramente però basterà un piccola pentola per sterilizzare anche diversi coperchi, diversamente per molti vasetti di vetro da sterilizzare ci servirebbe una pentola molto grande.