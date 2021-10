Makeup occhi a lunga durata: kit d’emergenza per averlo impeccabile tutto il giorno

Il makeup occhi a lunga durata è nel desiderio di moltissime donne che a metà giornata si ritrovano con il trucco sciolto e da rifare completamente. Ecco il kit d’emergenza da portare sempre in borsetta per assicurarlo perfetto tutto il giorno.

Siete delle appassionate di trucco e vorreste sfoggiare un look impeccabile per tutto il giorno? Scopriamo quali prodotti portare in borsetta come kit d’emergenza per avere un makeup occhi a lunga durata.

Prodotti semplici e alla portata di tutte che potranno aiutarvi nel ritocco veloce e nel fissaggio di ombretto, eyeliner e matite.

Makeup occhi a lunga durata: attenzione alla scelta dei prodotti e alla preparazione della pelle

Un buon makeup parte sempre da una bella pelle e per il trucco occhi vale la stessa regola. Un contorno occhi e una palpebra ben idratati e tonici saranno perfetti per accogliere il trucco e farlo durate a lungo.

Prima di applicare il makeup si dovrà detergere la pelle e anche gli occhi con un prodotto specifico e delicato, e dopo aver tamponato con un telo di spugna si dovrà applicare una lozione idratante.

Per la zona oculare, sarebbe ottima una crema leggera o in gel che possa idratare senza ingrassare la pelle. Tenere la zona priva di sebo sarà essenziale per la durata del makeup occhi.

Dopo qualche minuto si potrà procedere con il trucco e la scelta dei prodotti sarà essenziale. Ecco quelli che non dovrebbero mai mancare in un makeup occhi a lunga durata.

Il primer

Il primer sarà fondamentale per creare una base sulla quale applicare ombretti e matite. Acquistarne uno opacizzante sarà la scelta migliore.

L’ombretto opaco

L’ombretto opaco, a differenza di quelli shimmer, in crema o liquidi risulta essere più tenace sulla palpebra e servirà anche come fissatore, per esempio tamponandolo sulla linea di matita.

La matita waterproof

La matita per gli occhi dovrà essere resistente all’acqua e quindi anche a sudore, sebo e lacrime. La formulazione di queste matite rende la pasta della mina più resistente. Attenzione a stenderla in modo veloce e sicuro perché tende ad asciugarsi velocemente.

Il mascara waterproof

Anche il mascara dovrà essere scelto resistente all’acqua per gli stessi motivi della matita. Sarà più tenace e resistente.

L’eyeliner waterproof

Se è fondamentale applicare una matita watwrproof per un makeup occhi a lunga durata, ancor di più lo sarà l’eyeliner.

Makeup occhi a lunga durata: waterproof non significa permanente

La scelta di cosmetici ‘waterproof’ non assicura affatto un makeup a lunga durata ed impeccabile. Anche il trucco occhi realizzato con i prodotti resistenti all’acqua può rovinarsi durante la giornata e aver necessità di un ritocco.

Makeup occhi a lunga durata: ecco il kit d’emergenza per ritoccare il trucco occhi durante la giornata

Se avete realizzato il makeup con prodotti long lasting, il trucco potrebbe comunque sciogliersi, le righe di eyeliner e matita rovinarsi come l’ombretto.

Se però avrete il vostro kit d’emergenza con voi, vi basteranno pochi minuti per ritrovare un makeup perfetto! Ecco cosa mettere nel kit:

1- Cotton fioc

I bastoncini di cotone saranno essenziali per eliminare eventuali sbavature e ripulire le linee di matita e eyeliner.

Mini size di struccante

Lo struccante sarà essenziale per imbibire il cotton fioc ed eliminare le piccole parti del trucco rovinate.

2- Pennellino angolato

Il pennellino angolato sarà utilissimo per sfumare i ritocchi di matita.

3- Ombretto

Portare con se l’ombretto applicato al mattino sulla palpebra mobile sarà importante per tamponarlo di nuovo e rinfrescare il makeup.

4- Matita nera

La matita nera waterproof sarà essenziale per rinfrescare la bordatura dell’occhio e anche per ridisegnare una bellissima codina di eyeliner, basterà passare il pennellino angolato sulla punta di matita nera e sarà un gioco da ragazze!

5- Correttore

Il correttore sarà importante per eliminare eventuali rossori creati dopo aver eliminato la riga di eyeliner all’angolo esterno dell’occhio. Dopo averla ridisegnata con il pennellino e la matita nera, si potrà applicare del correttore appena sotto la riga, con l’ausilio di un cotton fioc e poi sfumarlo con il polpastrello.

Con questo piccolo kit di emergenza, potrete avere un trucco impeccabile fino al ritorno a casa!